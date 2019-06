Doktoren med de svingende rytmer fra de amerikanske sydstater døde torsdag 77 år gammel, oplyser hans familie.

Den amerikanske musiker Dr. John er død af et hjerteanfald. Han blev 77 år.

New Orleans-musikeren, der var født Mac Rebennack, døde torsdag.

- Familien takker alle, som har været en del af hans musikalske rejse, og beder om at værne om privatlivets fred i denne tid, udtaler Dr. Johns familie i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP.

Siden slutningen af 2017 var det ikke meget, offentligheden så til Dr. John, efter han aflyste flere koncerter.

I et interview sidste år fortalte hans publicist, Karen Beninato, at musikeren havde taget den med ro og opholdt sig i sit hjem i New Orleans.

I en lille menneskealder leverede Dr. John svedende og svingende rytmer fra de amerikanske sydstater til resten af verden.

Selv i New Orleans' heftige luftfugtighed kunne han dugge vinduerne til med sine svedige rytmer og tunge beats.

Siden 1960'erne kombinerede Dr. John blues, funk, jazz og rock i den lyd, der er så umiskendelig for "The Big Easy" nede sydpå.

Gennem 60'erne blev han som musiker på klaver og guitar et efterspurgt navn og spillede sammen med blandt andre Sonny og Cher, Van Morrison og Aretha Franklin.

Gennembruddet som solist kom i 1968 med albummet "Gris-Gris", hvor doktoren med sin hjemstavns sans for drama i behold inddrog voodoo og mystik i psykedelisk kombination med bluesrytmer og kreolske traditioner.

Det teatralske dyrkede han gennem hele karrieren, og når musikken blev allermest rost, var det altid en kærlighedserklæring til hans hjemstat Louisiana.

Karrierens nok største hit blev "Right Place Wrong Time", men Dr. John sikrede sig gennem tiden også gedigne hits på andre kunstneres vegne, når han tryllede med klaveret for navne som Rolling Stones og Neil Diamond.

Fem grammyer blev det til i musikerens over 50 år lange karriere, og i 2011 blev han optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

/ritzau/