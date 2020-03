Som følge af coronaudbruddet er efterspørgslen på Netflix steget, og streamingtjenesten må sænke kvaliteten.

Efterspørgslen på serier og film er steget, efter at store dele af Europa isolerer sig derhjemme på grund af udbruddet af coronavirus.

Det mærker streamingtjenesten Netflix, der har været nødsaget til at sænke billedkvaliteten.

Det oplyser Netflix ifølge BBC.

Netflix vil reducere billedkvaliteten med 25 procent for at skære dataforbruget, men lover fortsat, at kvaliteten er god.

Det nye tiltag vil i første omgang vare 30 dage, melder Netflix.

Helt teknisk vil Netflix skærer på de såkaldte bitrates, der beskriver, hvor klart videoer ser ud. Det vil sige, jo højere bitrates, desto bedre billedkvalitet.

Tidligere har Thierry Breton, der er EU-kommissær for det indre marked, opfordret til, at borgere skulle skifte til standardvisning på video frem for HD-kvalitet - det vil sige video i høj opløsning.

Dette har også haft indflydelse på Netflix' beslutning, lyder det i en erklæring fra tjenesten.

- Efter diskussioner mellem kommissær Thierry Breton og Reed Hastings (administrerende direktør for Netflix, red.) og i betragtning af den ekstraordinære situation som følge af coronavirus, har Netflix besluttet at reducere bitrates på tværs af vores kanaler i Europa, skriver Netflix ifølge BBC.

Breton har efterfølgende rost Netflix for beslutningen.

Netflix har endnu ikke kommenteret, hvorvidt beslutningen kommer til at blive bredt ud til lande udenfor Europa.

Tidligere denne uge har televirksomheden Vodafone rapporteret en stigning på 50 procent i internetbrug.

Ligeledes har Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, meddelt, at platformen oplever "store stigninger", idet brugerne forsøger at holde kontakt med venner og familie på det sociale medie under selvisolation.

Facebook oplever sædvanligvis den største stigning i databrug nytårsaften, men den nye efterspørgsel af data har overgået dette.

/ritzau/