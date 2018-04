Når den danske serie "The Rain" får premiere på Netflix, er det med høje forhåbninger hos streamingtjenesten.

Rom. 125 millioner brugere i 190 lande vil den 4. maj kunne se med, når Netflix har premiere på sin første danskproducerede serie, "The Rain".

Det er abnorme tal, der ikke kan måle sig med noget af det, hverken Mikkel Boe Følsgaard, Alba August eller Lucas Lynggaard Tønnesen, der alle spiller med i serien, har ramt før med noget af det, de har medvirket i.

- Jeg tror, det er ved at gå op for mig i dette øjeblik. Selvfølgelig har vi talt om det og været lidt nervøse, men mens vi filmede, koncentrerede vi os om arbejdet. Men det er lidt skørt, siger Alba August og bliver bakket op af Mikkel Boe Følsgaard.

- Vi har jo været danske skuespillere på settet og danskere bag kameraet, så det har føltes, som det plejer. Men nu er det lidt som en hammer i hovedet, siger han.

For Netflix er der god grund til at satse på det, de kalder local content - eller på dansk - lokalproduceret indhold. Det har nemlig vist sig, at streamingtjenestens millioner af brugere er ligeglade med, hvor i verden serierne og filmene er optaget.

- Hvis man kan putte det rigtige indhold foran de rigtige folk på det rigtige tidspunkt, så er det lige meget, hvor det er produceret, siger Todd Yellin, der er vicedirektør for tjenestens indhold.

Det åbner helt nye døre for for eksempel europæiske og asiatiske produktioner.

- Vores hitserier kommer ikke længere bare fra USA. Vi har shows som den tyske "Dark" og den danske "The Rain", som er produceret lokalt, men som er til et internationalt publikum, siger Ted Sarandos, der er indholdsansvarlig for streamingtjenesten.

- Vores næste "Stranger Things" kan komme fra overalt i verden, og jeg har en fornemmelse af, at den kan komme her fra (Europa, red.), siger han med hentydning til den 80'er-inspirerede sci-fi-serie, der tog publikum med storm og blev en af streamingtjenestens til dato største succeser.

"The Rain" er skabt af Christian Potalivo, Jannik Tai Moesholt og Esben Toft Jacobsen. For et par år siden fik de en henvendelse fra streamingtjenesten, der bad dem om at pitche en idé til en serie.

Sådan en havde de brygget på et stykke tid, og historien om en gruppe unge, der overlever en mystisk virus, der har slået det meste af Skandinaviens befolkning ihjel, gik rent ind hos streaminggiganten.

I serien taler skuespillerne dansk, men når amerikanerne og englænderne streamer serien, kan de vælge at få den synkroniseret til engelsk, ligesom at flere andre lande vil kunne streame den på deres eget sprog og med undertekster.

- Da vi første gang udkom med en original serie, var det på syv forskellige sprog. Nu er vi oppe på 26 forskellige sprog, og det vil stige, siger Todd Yellin om Netflix' planer for fremtiden.

- Vi vil gøre indholdet tilgængeligt for alle, uanset hvilket land det er produceret i. Ni ud af ti, der har set vores tyske serie "Dark", kommer ikke fra Tyskland, fortæller han.

Mens mange i Europa er vokset op med at kunne se tv fra nabolandene, er det revolutionerende på den anden side af Atlanten.

- Vi amerikanere har været frarøvet alt det gode indhold fra denne side af verden, forklarer Todd Yellin.

- Det blev antaget, at amerikanerne kun kunne lide ting fra Hollywood, hvilket er forkert. Det var bare det eneste, der blev vist, siger han.

I et forsøg på at øge kvaliteten af indholdet og synkroniseringen af det, har Netflix med "The Rain" taget et helt nyt skridt.

- Med vores nye danskproducerede serie stod vi i en utrolig heldig situation, for det meste af det danske cast taler engelsk og har derfor selv kunnet indtale replikkerne på engelsk. På den måde har de kunnet fange den helt ægte stemning, siger han.

Serien, der også har Iben Hjejle og Lars Simonsen på rollelisten, er i otte afsnit, der alle bliver tilgængelige, når serien har premiere den 4. maj.

/ritzau/