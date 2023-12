Med arbejdstitlen "Reservatet" er Netflix klar med en ny dansk seriesatsning. En krimi, som udspiller sig i et velhaverkvarter, hvor en au pair forsvinder.

Netflix kan løfte sløret for sin nyeste danske satsning.

Det bliver en krimiserie skabt af manuskriptforfatter Ingeborg Topsøe og instrueret af prisvindende instruktør Per Fly.

Det oplyser streaminggiganten i en pressemeddelelse.

Serien har indtil videre arbejdstitlen "Reservatet" og følger efter andre danske Netflix-produktioner som "Kastanjemanden", "A Beautiful Life" og "Kærlighed for voksne".

Den kommende serie udspiller sig i et velhaverkvarter nord for København.

Da den filippinske au pair Ruby forsvinder, er naboen til boligen, hun arbejdede i, overbevist om, at der er sket en forbrydelse. Og det viser sig, at au pairens forsvinden trækker tråde ind i naboens egen familie.

Sagen om den forsvundne kvinde er imidlertid underprioriteret hos politiet. Og den nyudklækkede efterforsker Alicia har brug for al den hjælp, hun kan få, lyder det om handlingen.

- Publikum bliver indhyllet i en spændende thriller, og alle kommer under mistanke, når vi undersøger, hvad der ligger til grund for en ung au pairs forsvinden, siger Per Fly i pressemeddelelsen.

Historien, han skal vække til live på tv-skærmen, er hovedforfattet af Ingeborg Topsøe, der blandt andet har skrevet den prisvindende Sidse Babett Knudsen-film "Kød & blod" fra 2020.

- Jeg har altid været fascineret af dynamikkerne og magtbalancen i familien. I "Reservatet" er de dynamikker sat på spidsen, fordi klasse, køn og etnicitet er en synlig del af hverdagen i de hjem, vi følger, siger Ingeborg Topsøe i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Jeg er selv opvokset med au pairs. Og det er et fascinerende paradoks, når vi udliciterer omsorgen og intimiteten i et hjem til en ansat og samtidig insisterer på, at de er en del af familien. Det er dette paradoks, som Rubys forsvinden blotlægger, og som serien langsomt dissekerer, lyder det fra Ingeborg Topsøe.

Der er endnu ikke offentliggjort nogen premieredato eller sat navne på rollelisten.

/ritzau/