En mexicansk Netflix-film og en britisk historisk komedie scorede flest oscarnomineringer.

En mexicansk film produceret af en streamingtjeneste og en britisk historisk komedie blev de to topscorere, da der skulle uddeles oscarnomineringer tirsdag.

Filmen "Roma", der er produceret af Netflix og instrueret af Alfonso Cuaron, og britiske "The Favourite" løb hver med ti nomineringer.

Den spansksprogede "Roma" er en fortælling om en husholderske, der arbejder for en familie i 1970'ernes Mexico. Filmen skiller sig ud ved at være filmet uden farver.

Filmen er opkaldt efter det kvarter i Mexico City, hvor Alfonso Cuaron voksede op. Ud over at være instruktør på filmen står han bag manuskriptet.

Dens potentielle succes ved prisuddelingen kan også blive særlig bemærkelsesværdig på grund af produceren.

Tidligere har Netflix gjort et stort indhug på tv-markedet, hvor tjenesten ligesom tv-kanaler tilbyder film og serier. Nu kan film- og serieudbyderen også komme til at give de klassiske filmproducenter kamp til stregen.

Nomineringen af "Roma" er ifølge nyhedsbureauet AFP første gang, Netflix er nomineret til bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle.

For "The Favourite" kan ikke alle de fine nomineringer omsættes til priser. Filmen, der handler om to kusiner til dronning Anne. De kæmper indbyrdes om at være dronningens favorit - deraf titlen.

Rachel Weisz og Emma Stone, der spiller de to kusiner, er begge nomineret til bedste kvindelige birolle. Derudover er britiske Olivia Colman, der spiller dronning Anne, nomineret til prisen for bedste kvindelige hovedrolle.

2019-udgaven af Oscar-film er også fyldt med sang. Både "A Star Is Born" med Lady Gaga og Bradley Cooper og "Bohemian Rhapsody", der er en biografisk film om sangeren Freddie Mercury, er blandt de nominerede til bedste film.

Bradley Cooper, der både spiller en hovedrolle og er instruktør på genindspilningen af "A Star Is Born", må nøjes med en nominering for sin indsats som skuespiller og ikke for sin instruktørdebut.

Vinderne af priserne findes 24. februar i Hollywood.

/ritzau/