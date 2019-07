Unge kan blive påvirket af scener med rygning i serier og film. Derfor skærer Netflix ned på smøgerne.

Streamingtjenesten Netflix vil skrue ned for antallet af cigaretter i egne produktioner. Det sker som reaktion på en rapport, der viser, at antallet af scener med tobak i tjenestens tv-serier er næsten firedoblet i det seneste år.

Undersøgelsen er udarbejdet af Truth Initiative, som er en gruppe, der arbejder imod rygning.

Det skriver filmmagasinet Variety.

Nærmere bestemt vil Netflix særligt sætte ind i egenproducerede tv-serier og film med en aldersgrænse på 14 år eller lavere.

Rygning og brugen af e-cigaretter bliver således forbudt i disse produktioner. Der kan dog gøres undtagelser af særlige "historiske eller faktuelle årsager".

Derudover må produktioner med højere aldersgrænser kun have scener med rygning, hvis det er "essentielt for den kreative vision eller er definerende for karakteren".

- Netflix støtter den kunstneriske frihed. Men vi anerkender også, at rygning er skadeligt. Og når det er portrætteret positivt på skærmen, kan det påvirke unge mennesker, udtaler en talsmand for Netflix i en erklæring til Variety.

Ifølge Truth Initiative er det særligt i den populære serie "Stranger Things", at antallet af scener med rygning er steget.

I første sæson lå tallet på 182 portrætteringer af rygning. I anden sæson var tallet steget med 44 procent til 262.

Senere i år vil Netflix desuden begynde at inkludere information om rygning i film og serier på tjenesten.

Truth Initiative peger på flere syndere blandt Netflix-serier, der er populære hos unge seere mellem 15 og 24 år.

Det gælder blandt andet "Orange Is the New Black", "House of Cards" og "Unbreakable Kimmy Schmidt". I disse serier forekommer rygning betydeligt oftere i de senere sæsoner end i de tidlige.

Ifølge Truth Initiative viser udviklingen, at indhold i tv-serier og film er blevet den nye form for reklame, når det gælder tobak.

/ritzau/