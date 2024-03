Der er nu sat ansigter på skuespillerne, der udgør Afdeling Q - eller "Department Q", som den skal hedde - i streaminggigantens engelske filmatisering.

Herhjemme har der været mange holdninger til, hvem der inkarnerer Jussi Adler-Olsens knudrede vicekriminalkommissær Carl Mørck i filmatiseringen af Afdeling Q.

Nu kommer der et nyt ansigt på.

Netflix har nemlig sat navne på de skuespillere, som i streaminggigantens filmatisering af Jussi Adler-Olsens bestsellerbøger udgør afdelingen for politiets henlagte sager.

Det skriver mediet Deadline.

Emmynominerede Matthew Goode skal skildre Carl Mørck, som i den engelske udgave har fået skrottet det danske "ø" og erstattet det med "o".

Den 45-årige britiske skuespiller har tidligere medvirket i det oscarvindende drama "The Imitation Game", dramaserier som "Downton Abbey" og "The Good Wife" og i storserien "The Crown".

I de fire første danske filmatiseringer blev Carl Mørck spillet af Nikolaj Lie Kaas.

Det er ingen hemmelighed, at Jussi Adler-Olsen var utilfreds med de første filmatiseringer af sit krimiunivers. Og siden blev rettighederne overdraget fra Zentropa til Nordisk Film. I samme ombæring blev rollelisten skiftet ud, og Ulrich Thomsen blev den nye Carl Mørck.

Den 41-årige svenskefødte skuespiller Alexej Manvelov skal spille Assad, som i Netflix-udgaven af Afdeling Q hedder Akram. Alexej Manvelov har mange svenske produktioner på cv'et. Han har også medvirket i HBO-serien "Chernobyl", som havde dansk-svenske David Dencik på rollelisten, og i Hollywood-actionserien "Jack Ryan.

I de fire første film blev Assad spillet af Alexej Manvelovs landsmand Fares Fares. Efter rettighederne blev overdraget fra Zentropa til Nordisk Film blev Assad først portrætteret af Zaki Youssef. I den seneste Afdeling Q-film, "Den grænseløse", som havde premiere i begyndelsen af februar, havde Afshin Firouzi overtaget rollen som Carl Mørcks sidekick.

Leah Byrne har en håndfuld produktioner registreret på filmdatabasen IMDB, men står nu over for at spille en af Afdeling Q's bærende roller som Rose, der i de første danske film blev spillet af Johanne Louise Schmidt, men siden er blevet overtaget af Sofie Torp.

Netflix annoncerede i foråret 2023, at man ville filmatisere Jussi Adler-Olsens krimi.

- Hver af dem (romanerne, red.) er et forrygende mysterium med et stort potentiale for en god sæson af fjernsyn, sagde den amerikanske filminstruktør Scott Frank, som står bag kameraet på to ud af de otte planlagte afsnit, i en pressemeddelelse dengang.

Netflix-udgaven, som får titlen "Department Q", udspiller sig i den skotske hovedstad, Edinburgh, hvor indspilningerne også foregår.

Der er endnu ikke meldt en officiel premieredato ud.

/ritzau/