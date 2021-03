Filmen "Mank" er nomineret til ti oscarstatuetter. Netflix-producerede film har i alt fået 35 nomineringer.

Den amerikanske film "Mank" kan løbe med hele ti statuetter, når oscaruddelingen afholdes 25. april.

Det står klart, efter at oscarakademiet mandag afslørede, hvilke film der er nomineret i år.

"Mank", der foregår i Hollywoods gyldne æra i 1930'erne, fortæller historien om, hvordan manuskriptet til Orson Welles' ikoniske film "Citizen Kane" blev til.

Filmen, der er instrueret af David Fincher og produceret af Netflix, er blandt andet nomineret til Bedste Film, Bedste Scenografi, og hovedrolleindehaver Gary Oldman er nomineret til Bedste Hovedrolle.

Filmene "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Sound of Metal" og "The Trial of the Chigaco 7" har hver fået seks nomineringer.

Biograferne har verden over været lukket i løbet af store dele af det seneste år, og derfor er mange af de nominerede film kun udgivet på streamingtjenester.

Det har også smittet af på oscarakademiet. 35 nomineringer er gået til film, som er produceret og udgivet af Netflix, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samlet er 70 kvinder nomineret i de 23 kategorier, og det er det højeste antal i historien.

Chadwick Boseman kan vinde en Oscar for Bedste Mandlige Hovedrolle posthumt. Han spillede med i George C. Wolfes "Ma Rainey's Black Bottom", men døde sidste år i august af tarmkræft.

Det årlige oscarshow plejer at blive afholdt i februar, men coronakrisen har i år skubbet til arrangementet. Dermed har filmene også haft en længere periode, inden oscarakademiet har skullet vælge de nominerede.

Dansk film har skrevet historie, da Thomas Vinterberg er nomineret til Bedste Instruktør, hvilket er første gang for en dansker.

"Druk" er også nomineret til Bedste Internationale Film. Kun i 1989 har en dansk film oplevet at blive nomineret to gange. Det var Bille Augusts "Pelle Erobreren".

Oscarshowet bliver afholdt i Dolby Theatre i Los Angeles, men det er fortsat ikke planlagt, om de nominerede og andre gæster får lov at deltage under showet som følge af coronapandemien.

/ritzau/