Det er tredje gang, Nephew står på Orange Scene på Roskilde Festival, men alligevel er alt nyt for bandet.

Roskilde. Natten til fredag klokken 01.00 indtager Nephew Orange Scene på Roskilde Festival.

Det er tredje gang i bandets historie, at det skal spille på den ikoniske scene, men det er langt fra "business as usual" for den populære sekstet.

- Jeg ved nærmest ikke, hvor mit liv er efter den koncert. Eller det ved jeg jo godt, men der er simpelthen så meget tid, der er gået med at tænke på den, at man ikke har kunnet overskue at tænke på, hvad der sker bagefter. Så det er vildt, at det er lige om lidt, siger forsanger Simon Kvamm og bliver bakket op af keyboardspiller René Munk Thalund.

Han kalder koncerten for et fikspunkt, der har ligget og luret i horisonten i godt og vel et år.

- Rumvinklen i ens tunnelsyn er langsomt blevet mindre og mindre. Og i dag når man det punkt, hvor man ikke tænker længere frem. Mine forældre har guldbryllup i morgen, og jeg ved, jeg skal holde en tale, men jeg kan simpelthen ikke skrive den før i morgen. Jeg kan ikke tænke på det nu, siger René Munk Thalund.

Da Nephew i 2007 spillede på Orange Scene for første gang, var det så overvældende en oplevelse, at bandet faktisk ikke kan genkalde sig den.

Derfor lægger gruppen ekstra vægt på at huske at nyde det i år.

- Der er ingen af os, der kan huske vores optræden i 2007. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke skynder os, når vi skal på scenen i aften. For lige om lidt er det overstået, siger keyboardspilleren.

Når koncerten går i gang, er det med en intro, der er komponeret af gruppens nyeste medlem, musikeren Marie Højlund. Melodien er blandt de numre, Nephew torsdag udgav på en ep.

Det betyder noget at have både ny musik og et nyt medlem med på scenen.

- Det er ikke bare en nostalgisk kiggen tilbage, når vi stiller os derop, for det er i en ny konstellation med Marie, og vi er i gang med et nyt album, som vi er overbeviste om, er det bedste, vi nogensinde har lavet, siger Simon Kvamm.

Ep'en "Sommer-I-Ring" er tredje del af et album, der udkommer til efteråret.

/ritzau/