Det er slut for Neel Rønholt i "Vild med dans". Hun har lært meget om sig selv ved at deltage i programmet.

Det bliver ikke til en semifinale for skuespillerinden Neel Rønholt og hendes dansepartner, Michael Olesen, som fredag aften røg ud af "Vild med dans".

Parret er ærgerlige over ikke at gå videre, men Neel Rønholt har alligevel lært meget om sig selv ved at være med i programmet.

- Grunden til, at jeg har været glad for at være med i det her program, er, at jeg har lært nogle ting. Nu kan jeg forhåbentlig fremadrettet give lidt slip på perfektionismen, siger Neel Rønholt efter showet fredag aften.

I starten af programmet slog skuespillerinden ofte sig selv i hovedet over fejl og har også gjort det meget i sin karriere som skuespiller.

Det vil hun arbejde på at lade være med i fremtiden.

- Det bedste (ved at være med i programmet, red.) har været at møde Michael, og derefter er det den udvikling, jeg har haft med at kaste mig ud i noget, som jeg ikke kunne finde ud af. Jeg håber, at det kan inspirere andre til ikke at være så bange for at begå fejl, siger hun.

Neel Rønholt og Michael Olesen lå i midten af feltet efter dommerkaraktererne, men måtte give fortabt i omdansen til tv-værten Christopher Lessø og Karina Frimodt.

Rønholt og Olesen mener, at niveauet er tårnhøjt i denne sæson.

- Folk er så dygtige. Jeg synes ikke, det er en skam at ryge ud til det her felt. Jeg under alle de andre at være med, siger Neel Rønholt.

Michael Olesen er enig.

- I de 13 år, jeg har lavet "Vild med dans", har der ikke været så mange gode par som nu, siger han.

Parret er enige om, at det bliver specielt at vågne op lørdag og ikke tænke på dans. De skal dog lave en optræden til finalen i Horsens.

- Noget, der er godt ved at ryge ud nu, er, at vi ved, vi skal danse i finalen. Pausen vi får er ikke så lang, så man når ikke at få de vildeste abstinenser, siger Neel Rønholt.

/ritzau/