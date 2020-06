Natasja Crone, der fredag fylder 50 år, har brugt for meget af livet på at udnytte tiden effektivt, synes hun.

I Tivoli er der et spil, hvor man skal banke muldvarpe på plads. De titter frem fra deres huler, og så gælder det om at slå dem i hovedet, så hurtigt man kan, før de gemmer sig igen.

For Natasja Crone, der fredag fylder 50 år, er det ikke bare et stressende spil, hvor man kan vinde alt for store bamser. For hende er spillet også et billede på, hvordan hun har ændret sig gennem årene, fortæller hun.

Som ung og et godt stykke ind i 30'erne brugte hun sin tid på at halse efter den ene opgave efter den anden - at nedlægge så mange muldvarpe som muligt så at sige.

Hvert minut skulle bruges effektivt. Især for at hun kunne bevise over for sig selv, at hun var i stand til at gøre det hele.

- Hvis jeg havde en ledig time i løbet af en dag, måtte jeg hellere putte noget i den, som havde et eller andet med arbejde at gøre, eller noget, hvor jeg kunne udrette noget. Som at vaske alt mit uldtøj eller slå græsset, siger hun.

Sådan har hun det ikke længere. Tværtimod. I dag har 50-årige Natasja Crone det helt fint med at lade de fleste muldvarpe slippe helskindet ned i hulerne igen.

- Jeg er et andet sted i livet. Jeg behøver ikke at være så ekstremt effektiv hele tiden. Det er der faktisk ikke rigtig nogen eller noget, der kræver. Det kan jeg godt slappe af med, siger Natasja Crone.

Hun sidder med fødderne i sandet på en strand i Vedbæk, der ligger på den nordsjællandske kyst tæt på hendes hus. Gennem et par store solbriller kigger hun ud over havet.

Bølgerne skvulper, når de rammer stranden, og det giver et næsten lidt for perfekt lydtapet til tv-værtens fortælling om, at hun er blevet langt bedre til at trække stikket og bare slappe af.

- Jeg synes egentlig, det er meget rart bare at kigge ud i luften en gang imellem. Det med bare at sidde og glo ud over havet eller gå en tur. Sådan nogle basale ting, som jeg har været lidt dårlig til at dyrke før i tiden, siger hun.

Hendes evne til at koble af er ikke kommet ud af det blå. Det skyldes dels, at hendes børn, som hun har med eksmanden Nikolaj Back, har nået en alder, hvor de stort set kan klare sig selv.

Samuel på 21 år er flyttet hjemmefra. Noah på 18 år bor stadig hjemme, men er i den alder, hvor hans venner ser mere til ham, end hun gør.

Hendes kæreste, journalisten Rasmus Tantholdt, er heller ikke specielt meget hjemme. De to TV2-journalister bor ikke sammen, og han er samtidig ofte i udlandet.

Så tv-værten er ofte alene hjemme, og det har hun det helt fint med.

- Der sker utrolig meget på mit arbejde, og jeg har mange venner, jeg elsker at se. Men nogle gange vil jeg gerne bare lukke døren og være mig selv. På den måde kan jeg godt lide at være alene hjemme, siger hun.

Fredag runder Natasja Crone de 50 år. I sin mere end 20 år lange tv-karriere har hun nærmest lavet, alt hvad man kan som tv-vært i Danmark.

Det hele begyndte sådan rigtigt efter gymnasiet, hvor hun fik arbejde i en fagforening og blev sat til at skrive mødereferater.

- Jeg fik at vide, at jeg skrev ret godt. Og så begyndte jeg virkelig at forfine de der referater og peppede dem op, så de blev læst. For jeg syntes, de ellers var så kedelige, siger hun.

Det var noget, hendes chef kunne lide. Så meget, at han pegede hende i retningen af Journalisthøjskolen i Aarhus, hvor hun blev færdiguddannet i 1996.

Senere kom hun på DR, hvor hun efter nogle år som sportsjournalist blev hevet ind som vært på Dansk Melodi Grand Prix i 2000 og det europæiske melodigrandprix året efter.

Og det var det, der virkelig satte gang i hendes karriere som tv-vært. Næste skridt på karrierestigen blev sangprogrammet "Stjerne for en aften" på DR, og i 2006 rykkede hun til TV2 og blev nyhedsvært.

I begyndelsen af året kunne hun sætte kronen på karrieren, da hun modtog prisen "Årets bedste vært - fakta" for en partilederdebat under folketingsvalget sidste år.

- Jeg kan ikke komme på andre værter i Danmark, der både har lavet melodigrandprix og partilederdebat. Det er jeg ret stolt af. Det er også et udtryk for en vis grad af alsidighed, siger hun.

Natasja Crone er ved at være det, man vil kalde en garvet nyhedsvært. I år har hun været på nyhederne på TV2 i 14 år, og det giver hende ro.

- Jeg hviler mere i mit arbejde. Nu kan jeg på en måde høste det, jeg har dyrket. Det er der noget ret tilfredsstillende i. Det sker, når man har tålmodighed og forfiner det, siger hun.

Når hun lader sin karriere folde ud for sit indre blik, er der faktisk ikke noget, hun mangler at lave, synes hun.

Det skulle da lige være at skrive en bog.

- Jeg savner at skrive, så jeg kunne godt forestille mig at skrive en bog om nogen. En biografi. Det ville være en meget god ting at sætte flueben ved, siger hun.

Indtil videre fortsætter hun dog i rollen som vært. Hun er på aftenprogrammet "Go' Aften Live" på TV2 indtil årsskiftet, og efter det vender hun tilbage til at lave nyheder på samme kanal.

Faktisk kan hun sagtens forestille sig at være tv-vært resten af sit arbejdende liv. Det mener hun i hvert fald til, at der ikke burde være nogen hindring for.

- Jeg er ikke bekymret for, om jeg kan fortsætte med at være vært, når jeg bliver ældre. Det er simpelthen en passé-dagsorden. Når jeg ser værter i andre lande, har de alle mulige aldre, former og faconer, siger hun.

For ti år siden ville hun have sagt, at hun nok skulle finde sig et andet slags arbejde på et tidspunkt. I dag er hendes holdning en lidt anden.

- Nu vil jeg egentlig ikke afvise det, siger Natasja Crone.

