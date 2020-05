USA's rumfartsorganisation håber, at en film med Tom Cruise kan skærpe interessen for udforskning af rummet.

Den amerikanske skuespiller Tom Cruise er kendt som lidt af en vovehals, og det kan han få rig mulighed for at demonstrere i en muligvis kommende film, som involverer USA's rumfartsagentur, Nasa.

Nasa meddeler tirsdag, at det arbejder på at lave en film på Den Internationale Rumstation (ISS) med Tom Cruise i hovedrollen. Det skriver netmediet The Hill.

De seneste 20 år har ISS løbende udskiftet den besætning af astronauter, som opholder sig ude i rummet. Det var på ISS, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, i 2015 opholdt sig i over en uge.

Enkelte privatpersoner har mod at betale store beløb også besøgt ISS, men Cruise bliver den første skuespiller til at komme om bord, hvis filmen bliver en realitet, skriver The Hill.

ISS er ikke helt ukendt for Hollywood-stjernen, som i 2002 lagde stemme til et dokumentarprogram om rumstationen.

Nasa har en forventning om, at en film med Cruise som trækplaster kan skærpe interessen for udforskning af rummet.

I et tweet om tirsdagens nyhed skriver organisationens topchef, Jim Bridenstine, at Nasa håber "at inspirere en ny generation af ingeniører og videnskabsfolk, som kan virkeliggøre Nasas ambitiøse planer".

Aktuelt er Rusland det eneste land, som er i stand til at transportere folk til og fra rumstationen.

Men private amerikanske virksomheder som Boeing og SpaceX, der ejes af Teslas stifter, Elon Musk, arbejder på at lave rumfartøjer, der vil give USA den samme mulighed.

/ritzau/