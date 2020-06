Mary W. Jackson var del af en gruppe sorte kvinder, der fik stor betydning for Nasa, som nu hædrer hende.

USA's rumfartsadministration, Nasa, navngiver sit hovedkontor i Washington D.C. efter Mary W. Jackson, som i 1958 blev den første sorte ingeniør i organisationen.

Det oplyser Nasa onsdag ifølge CBS News.

Mary W. Jackson kendes fra filmen "Hidden Figures" fra 2016 om sorte kvinders kamp for anerkendelse i USA i 1960'erne.

Filmen fortæller historien om en gruppe sorte kvinder, der gemt lidt af vejen i forhold til de hvide ansatte, arbejdede som matematikere for Nasa i de år, hvor USA indledte sit rumprogram. I filmen spilles Mary W. Jackson af Janelle Monáe.

Den anmelderroste film blev lavet med afsæt i bogen "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race."

- Mary W. Jackson var med en i en gruppe af meget betydningsfulde kvinder, som hjalp Nasa med at få amerikanske astronauter ud i rummet, udtaler Nasas topchef, Jim Bridenstine, i en pressemeddelelse.

- Mary accepterede aldrig status quo. Hun bidrog til at bryde barrierer ned og skabe muligheder for afroamerikanere og kvinder inden for ingeniørvidenskab og teknologi, lyder det videre.

/ritzau/