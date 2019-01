Norges filminstitut har betalt 36 millioner danske kroner for at få James Bond til Norge til film nummer 25.

Den næste film om den britiske agent James Bond kan meget vel komme til at indeholde scener, der er optaget i Norge.

Det oplyser det norske filminstitut til mediet NRK.

Instituttet, der er statsligt støttet, har betalt et beløb svarende til 36 millioner kroner for at lokke indspilningen til Norge.

Det er det største beløb nogensinde tildelt en Hollywood-produktion.

Der er tale om den 25. film i rækken om James Bond, der indtil videre har arbejdstitlen "Bond 25".

Det er ifølge NRK ikke helt sikkert, at filmen ender med at indeholde scener fra Norge, men det vurderes som betydeligt mere sandsynligt med tildelingen af tilskuddet på 36 millioner kroner.

Indspilningerne forventes at starte i marts, og filmen rammer efter planen biograferne i februar 2020.

Den britiske skuespiller Daniel Craig vil ligesom de fire foregående film være i hovedrollen.

Her har han blandt andet spillet over for de to danske skuespillere Mads Mikkelsen og Jesper Christensen.

Daniel Craig har tidligere annonceret, at den næste film bliver hans sidste som James Bond.

Sidste år kom det frem, at filmen bliver instrueret af amerikaneren Cary Fukunaga, som nogle måske kender som instruktør af filmen "Beasts of No Nation" med Idris Elba og første sæson af HBO-serien "True Detective".

Han bliver den første amerikaner til at instruere en James Bond-film.

Den seneste film i James Bond-serien, "Spectre", var i biograferne i 2015.

/ritzau/