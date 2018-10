'De unge mødre'-deltageren fortæller blandt andet, hvordan det går, og hvilken cravings hun har fået på grund af graviditeten.

Nadia Shila Petersen fortalte i sidste måned, at hun igen er gravid, og til maj bliver hun mor for tredje gang – anden gang med manden, Jeremy Gozdan, som hun blev gift med tidligere i år.

Den unge mor er næsten ti uger henne, og indtil videre går det hele godt. Barnet vokser, som det skal, men Nadia Shila er lidt skræmt over, at hun allerede har taget omkring halvandet kilo på. Det fortæller hun selv på sin blog.

– Jeg er heldig, når det kommer til symptomer. Jeg har ikke rigtig nogen symptomer udover en smule kvalme, lidt forstoppelse og træthed. Jeg er super-træt, så jeg tilbringer meget tid derhjemme, når jeg ikke har ærinder, skriver hun og fortsætter:

– Hvad angår cravings og mad, så er jeg konstant sulten. Jeg er virkelig seriøst utrolig sulten hele tiden. Jeg har cravings for æg, avokado, creme fraiche, kartofler og karry – mmh, jeg elsker karry.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Nadia Shila fortælle, om Heidi er udviklingshæmmet.

Vil føde naturligt

‘De unge mødre’-deltageren fortæller, at hun allerede er begyndt at tænke på den kommende fødsel, hvor hun håber at kunne føde naturligt, selv om hendes to første fødsler har været ved kejsersnit.

– Det hele er gået så hurtigt allerede, så jeg ved, at resten af tiden bare vil flyve forbi. Jeg vil virkelig gerne have en V2BAC (en vaginal fødsel efter to kejsersnit, red.), og jeg ser i øjeblikket to læger. Den ene støtter ikke V2BAC, men det gør den anden. Det er en stor drøm for mig at føde vaginalt denne gang, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil løbe risikoen. Vi må se, skriver hun.

Her kan du læse hele Nadia Shilas blogindlæg om fødslen. mens du kan se hende vise maven frem.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen