'De unge mødre'-deltageren har fundet ud af, hvad hun gerne vil i fremtiden.

Nadia Shila Petersen har aldrig lagt skjul på, at hun drømmer om en karriere som skuespiller. Den drøm har hun flere gange fortalt om i ‘De unge mødre’, og den lever stadig i bedste velgående. Det fortæller den unge mor på sin blog.

Nadia Shila fortæller dog også, at det ikke er alt, hun vil lave. Siden hun rykkede til USA i slutningen af 2016 og siden har levet store perioder som hjemløs, har hun fået øjnene op for, hvor hårdt det liv kan være for mange. Derfor vil hun gerne hjælpe andre.

– Jeg går derfor og leger med tanken om at blive frivillig på et familieshelter. I og med at jeg selv har været på et shelter, både med min søn og også som højgravid, ved jeg, hvor skræmmende det kan være at søge hjælp. Jeg ved, hvor bange og paniske nogle af børnene kan være, og at det er et helt andet liv end på gaden – enten i et telt eller i en bil, skriver hun og fortsætter:

Fantastisk til at lytte

Det er dog ikke kun familier uden hjem, som Nadia Shila drømmer om at kunne hjælpe.

– Jeg vil også gerne hjælpe til med de individuelle hjemløse, da man faktisk kan lære ufattelig meget fra dem, da de nogle gange bare har brug for et kram og en skulder at græde på. De har behov for nogle, der vil lytte til deres historie uden at dømme, og er der noget, jeg er fantastisk til, så er det at lytte. Ikke tale, bare lytte, skriver hun.

For Nadia Shila betyder det intet, om det er noget, hun kommer til at tjene penge på i fremtiden.

– Derfor er et af mine helt store ønsker at blive hjælper på et shelter. Jeg er faktisk ligeglad med, om jeg får penge for det. For mig varmer det mit hjerte, at jeg kan gøre en forskel og måske hjælpe andre på rette vej ved at fortælle min historie.

Nadia Shila fødte tidligere i år datteren Hope, som hun har med sin forlovede, Jeremy. De to bor i USA sammen med Nadia Shilas mor, mens den unge mors søn er blevet sendt tilbage til Danmark. I Danmark venter der de to ‘De unge mødre’-deltagere en sag, hvor de står tiltalt for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for godt en kvart million kroner.

Her kan du læse hele Nadia Shilas blogindlæg.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Reality Portalen.