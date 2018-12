Nadia Shila fik fjernet sønnen Kyle, men ikke datteren, Hope, eller det kommende barn.

I sensommeren 2016 rykkede ‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila Petersen sammen med sin søn, Kyle, og sin mor, Heidi. Her opholder de to bedrageridømte realitydeltagere sig stadig, men i starten af 2017 blev Kyle fjernet og sendt tilbage til Danmark.

Den unge mor har flere gange gjort det klart, at hun vil kæmpe for at få sønnen tilbage, men det er endnu ikke sket. I januar blev hun mor igen, da hende og Jeremys første fælles barn, Hope, kom til verden, og omkring maj bliver parret igen forældre. Ifølge Nadia Shila undrer mange sig over, at hun får lov til at beholde de to andre børn, når hun ikke måtte have sin søn, og det er noget, hun ofte får spørgsmål og kommentarer omkring.

Det skriver ‘De unge mødre’-deltageren i et opslag på Instagram, hvor hun gør det klart, at hun ikke kommer til at miste hverken Hope eller den kommende søn eller datter. I opslaget kalder hun selv tvangfjernelsen af Kyle for en misforståelse, og hun fortæller, at hun på daværende tidspunkt var psykisk ustabil. Nu føler hun dog, at det hele ser anderledes ud.

– Grunden til at jeg kan beholde mine fremtidige børn er: 1. Min situation har ændret sig. 2. Jeg har intet med DCFS (de sociale myndigheder, red.) at gøre, og HVIS de skulle komme ind i billedet, så ville jeg for alt i verden samarbejde. 3. DCFS herovre giver chancer til forældre, lige netop fordi deres situationer kan forandres, skriver hun og fortsætter:

– Min datter trives og udvikler sig; hun er glad, ren og velernæret; hun kommer til alle lægebesøg, har alle alle vaccinationer; min mand arbejder; vi har bolig, rent tøj på kroppen og varmt mad på bordet hver dag. Det gør lidt ondt at se fremmede mennesker skrive om mine moderevner, for det er folk, der ikke kender mig eller min personlige situation. Det er folk, som ikke kender min søde datter og ikke ved, hvor glad og tilfreds og nem hun er. Og hvor meget jeg knuselsker min lille pige. For alt i verden vil jeg beskytte hende.

Tiden vil vise, hvad der sker med Nadia Shila og hendes tre børn. Den unge mor skal den 30. og 31. januar igen for retten i Danmark, hvor landsretten skal vurdere den dom på seks måneders ubetinget fængsel, som byretten tidligere i år tildelte hende.

Herunder kan du læse hele Nadia Shilas opslag:

Vis dette opslag på Instagram Hvorfor kan hun beholde sit barn når ét er fjernet fra hende? Barnet bør da fjernes!!! Det er et spørgsmål og kommentarer jeg ofte ser, og hvor ville jeg ønske at folk var lidt mere fintfølende. Først og fremmest blev min søn ikke fjernet fordi jeg var en DÅRLIG mor, jeg stod på det tidspunkt i en skrøbelig situation, var selvskadende og havde en masse mennesker i Danmark som følte at de havde ret til at indberette mig til DCFS og sågar påstå at jeg havde kidnappet min søn.. På daværende tidspunkt var der nogle misforståelse mellem den danske ret og DCFS der gjorde at de fik det indtryk at jeg faktisk havde kidnappet ham på trods af at jeg havde fuld forældremyndighed over min dreng, de valgte derfor at tage ham i protective custody, og når det sker skal det igennem retten igen for at få barnet “released”.. På det tidspunkt var jeg som sagt ustabil psykisk og jeg sagde derfor at det nok ville være godt for Kyle at forblive i fostercare indtil at jeg havde det bedre, dette var socialworker enig i, og vi snakkede hjemgivelse omkring 6 mdr ude i fremtiden. Så blev han sendt tilbage.. Grunden til at jeg kan beholde mine fremtidige børn er 1. Min situation har ændret sig. 2. Jeg har intet med DCFS at gøre, og HVIS de skulle komme ind i billedet så ville jeg for alt i verden samarbejde. 3. DCFS herovre giver chancer til forældre ligenetop fordi deres situationer kan forandres.. Min datter trives og udvikler sig, hun er glad, ren og vel ernæret, hun kommer til alle læge besøg, har alle alle vaccinationer, min mand arbejder, vi har bolig rent tøj på kroppen og varmt mad på bordet hver dag. Det gør lidt ondt at se fremmede mennesker skrive om min “moderevner” for det er folk der ikke kender mig, eller min personlige situation, det er folk sol ikke kender min søde datter, og ikke ved hvor glad og tilfreds og nem hun er Og hvor meget jeg knus elsker min lille pige. For alt i verden vil jeg beskytte hende. Et opslag delt af Nadia Hope & Jeremy (@nadiashila01) den 4. Dec, 2018 kl. 3.24 PST



