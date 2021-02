Man skal tage hånd om sine egne problemer, hvis parforholdet skal fungere, mener skuespiller Peter Mygind.

Søndag har anden sæson af TV2 Charlie-serien "Sommerdahl" premiere, og det er igen med skuespiller Peter Mygind i hovedrollen som efterforskeren Dan Sommerdahl.

Den arbejdsfikserede politimand, som ofte brænder sin kone, Marianne, af og negligerer deres forhold, er den diametrale modsætning af Peter Mygind selv.

Mens Dan Sommerdahl lever adskilt fra sin hustru, gør Peter Mygind klar til at holde sølvbryllup til august med sin kone, som han har været gift med i 25 år - og kærester med i fem år før det.

- Når folk spørger mig, hvordan vi har kunnet være sammen i 30 år, så bliver man nødt til at kigge ind i sig selv og tage fat om sine egne dæmoner. Fremfor at sige, at det er den andens skyld, at jeg har en dårlig adfærd, eller at man ender i en konflikt.

- Man kan nemt give andre mennesker skylden for, at ens liv er noget lort, men i sidste ende er det op til en selv. Så må man gøre noget eller ændre noget ved sig selv og tage ansvar for sine handlinger. Det skal man gøre, hvis man vil blive i et længere parforhold, siger han.

Sølvbryllupsparret Peter Mygind og Lise Mühlhausen mødte hinanden for 30 år siden i København til en fest en fredag aften. Siden da har de været sammen og prioriteret hinanden.

Det står i skarp kontrast til Dan Sommerdahl, som i TV2-serien ofte glemmer aftaler med sin kone, Marianne - også dem, han selv har taget initiativ til.

Det er en del af problemet for det fiktive par, mener Peter Mygind.

- Lise og jeg har eksempelvis gået sindssygt mange ture under corona. Det udløser endorfiner, og man snakker om sjove og følsomme ting. Og nogle gange snakker man ikke og går bare og nyder naturen, siger han og fortsætter:

- Man skal gøre ting sammen, og det er jo Dan og Mariannes store problem. De gør ikke en skid sammen. Dan har troet i 25 år, at han bare kan komme hjem, spise et måltid, gå i seng og gå på arbejde, og at det er nok. Det er ikke nok bare at sidde og spise sammen. Det er ikke nok til, at et ægteskab kan holde, siger han.

Ligesom Dan Sommerdahl arbejder den 57-årige skuespiller ofte meget. Men han kan også nemt lægge arbejdet fra sig igen og har altid prioriteret familien i sit arbejdsliv.

- Det er de små ting, der er vigtige. Jeg har fået skrevet ind i filmkontrakter, at jeg skulle gå klokken 16, fordi jeg skulle hente børn i institution, så det ikke altid lå på min kone.

- Det er jo et aktivt valg, jeg har taget for at vise hende, at jeg tager det her ægteskab alvorligt, understreger han.

I det hele taget er Peter Mygind et familiemenneske, og det kan blandt andet ses på hjemmefronten.

I et hus i Charlottenlund bor han med sin kone. Dertil bor Peter Myginds svigermor på den øverste etage, mens hans ældste søn, Julius, og svigerdatteren Stine også bor i huset med deres to børn.

Peter Mygind og Lise Mühlhausen blev gift i 1996 og har sammen to voksne sønner, Valdemar og Julius.

Sølvbrylluppet skal fejres med en stor fest i august, hvis coronasituationen tillader det.

Ifølge Peter Mygind er det de små ting i hverdagen, der er vigtige for at få et parforhold til at stå distancen.

- Det er ved at gå op for Dan Sommerdahl, at det ikke går godt i deres forhold. Han kravler jo efter Marianne og prøver desperat at love hende, at han sætter båden i vandet og har søgt orlov fra arbejdet.

- Men Dans ægteskab bliver ikke reddet, før han for alvor kigger ind i sig selv. Og det nytter ikke noget med hovsa-løsninger. At sætte båden i vandet og sejle en tur til Bali kan ikke redde ægteskabet, siger han.

Anden sæson af "Sommerdahl" kan ses på TV2 Charlie og TV2 Play.

/ritzau/