Der er især to kvindelige kunstnere, der går igen, når de danske musikere skal hylde deres kolleger.

2019 har budt på et væld af hits fra danske kunstnere, og skimmer man hitlisterne, står det klart, at der er flere navne, der går igen.

Men hvem synes kollegerne i musikbranchen egentlig selv, har gjort det rigtig godt i år?

Her fortæller en række danske kunstnere, hvem der har blæst dem bagover i år:

Peter Sommer:

- Jeg synes, at Jada gør det rigtig godt. Det er ikke kun midaldrende kvinder, som hun har blæst bagover, det er også midaldrende mænd, kan jeg afsløre, siger han og smiler.

Alex Vargas:

- Jeg er blevet væltet bagover af de to fantastiske kunstnere Jada og Clara. Der er en stor ærlighed i den måde, de skriver sange på, og så bliver jeg meget fascineret af stemmer, og jeg synes simpelthen, at de hver har et sæt gudsbenådede stemmelæber.

Lis Sørensen:

- Jeg er helt vild med Phlake. Deres musik kører nonstop hjemme hos mig. Jeg elsker deres groove, deres cool stil og den der minimalisme, de har, samtidig med at det råsvinger, og han synger helt fantastisk. Det er virkelig noget musik, som jeg dyrker. Især "Pregnant" er jeg helt vild med.

- Derudover elsker jeg Clara og Jada og nogle af de nye piger. Jeg er meget inspireret af den måde, de står fast på deres femininitet og samtidig er klar over, hvor svært det kan være at være kvinde i musikbranchen.

Clara:

- Jeg så Anne, Sanne og Lis, da de lukkede Smukfest, og det synes jeg, var for sindssygt. Der fik jeg lige en fornyet respekt for de damer. Hold kæft, de kan synge. De har sat barren højt for alle os kvinder, der laver musik.

Jonathan Elkær, Phlake:

- Jeg kan rigtig godt lide Minds of 99. Jeg synes, de er seje og har nogle gode tekster, og så er de et super fedt livenavn. Jeg er vild med hele deres fremtoning. De er et rigtigt band.

Alexander Oscar:

- Alex Vargas og Lukas Graham er jeg meget imponeret over, fordi de sigter ud over de danske grænser. Jeg respekterer dem rigtig meget - og hvor hårdt de arbejder. Det er meget motiverende at se, at det kan lade sig gøre, selv om man er fra lille Danmark.

Nicklas Sahl:

- Jeg har set Hjalmer rundt omkring i landet på forskellige festivaler, og han fyrer den virkelig røven ud af bukserne af på scenen, og det er simpelthen så inspirerende.

Stine Bramsen, Alphabeat:

- Jeg synes, der er nogle damer, der virkelig er begyndt at vise, at de kan noget. Jeg har kæmpe optur over Clara og Jada. Det er forfriskende med nogle nye kvinder på banen, og de har begge virkelig meget power på hver sin måde.

Suspekt:

- Der er en del nye kvindelige rappere. Det er et godt kuld. Det er interessant at følge med i. Tessa er helt klart en profil og et talent, og det, hun laver, er spændende, fordi det ikke er set før.

/ritzau/