Silas Bjerregaard skal til at stå på egne ben efter 12 år i Turboweekend.

København. Beslutningen var truffet, og nu skulle den bare offentliggøres: Efter mere end 12 år sammen havde den danske rockkvartet Turboweekend besluttet at gå i opløsning.

Kort tid efter at nyheden blev delt på Facebook i februar, modtog frontmand Silas Bjerregaard opkaldet om, hvorvidt han ville være med i årets udgave af "Toppen af poppen".

Det var, som om at da en dør lukkede, blev der åbnet en ny, fortæller den 36-årige musiker.

- Det var simpelthen så syret. Jeg sad i mit sommerhus, da det skete. Vi havde besluttet os for at gå hver til sit, og så kom dagen, hvor vi annoncerede det. Jeg tog en tuder over det, og så gik der ikke mere end en time, før de ringede og spurgte, om jeg ville være med, siger Silas Bjerregaard, der ikke var i tvivl om at sige ja.

- Det er et program, der har musikken i fokus, og så er det en god mulighed for at blive hørt af en masse mennesker. Man får lov og plads til at være lige præcis den person, man er. Og samtidig har man en masse frihed som deltager til at præge programmet.

Selv om han takkede ja til at være med, kom tilbuddet også på et udfordrende tidspunkt hjemme i privaten.

Silas Bjerregaard og hans kone, den forhenværende balletdanserinde og nuværende Danmark har talent-dommer Cecilie Lassen, blev i slutningen af september 2017 forældre til sønnen Alvin, der for nylig kunne fejre sin allerførste fødselsdag.

Cecilie Lassens graviditet var meget hård, og da optagelserne stod på, var hun stadig meget mærket af den, fortæller Silas Bjerregaard.

- Det var megahårdt at være væk i over en uge på Møn, fordi vi var så hårdt spændt for derhjemme. Hendes hænder var stadigvæk for svage og for smertefulde, til at hun selv kunne bære Alvin, og bækkenløsningen drillede også stadig, så det var meget hårdt for os, at jeg skulle forlade hjemmet, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at vi begge kunne se, at det var en mulighed for mig og min solokarriere, så det var også vigtigt for vores familie. Vi fandt en fælles løsning, hvor det kunne lade sig gøre: Vi fik lidt hjælp, Cille bed tænderne sammen, og vi kom gennem det - med hendes kæmpe indsats på hjemmefronten.

Det har været et exceptionelt hårdt forløb for den lille trio, men med tiden er det blevet nemmere og nemmere og sjovere og sjovere, fortæller Silas Bjerregaard.

- Det er helt fantastisk at være far, og Alvin er et utroligt lille væsen, siger han og fortsætter:

- Vi har det rigtig godt, og Cecilie har det også meget bedre. Hun er ikke tilbage i topform, men hun udfordrer sig selv hele tiden, rykker hele tiden til grænsen og kan meget, meget mere nu end for bare måneder siden.

Silas Bjerregaard medvirker i årets udgave af "Toppen af poppen" sammen med popsangeren Thøger Dixgaard, sangerinderne Lis Sørensen og Pernille Rosendahl samt musikerne Søren Sko, Claus Hempler og Annika Aakjær.

Det har været en terapeutisk og forløsende oplevelse at være med, fortæller han.

Især da Thøger Dixgaard fortolkede Annika Aakjærs sang "Skulder ved skulder", blev Silas Bjerregaard meget ramt og meget rørt - til tårer.

- Det er en stærk sang, som handler om en af de vigtigste og smukkeste følelser: det uselviske venskab.

- Der har været en masse følelser forbundet med, at Turboweekend stoppede med at spille efter så mange år. Nogle af de følelser kom op til overfladen, da Thøger sang Annikas meget smukke sang. Jeg tror, det var det, der vældede op i mig, fortæller han.

Med afviklingen af Turboweekend stod Silas Bjerregaard også alene og skulle lave alle arrangementerne af de andre fortolkninger selv, men han har fået helt særlig assistance til opgaven.

- Jeg har sparret rigtig meget på det punkt med Cecilie, som har en kunstnerisk uddannelse og et musikalsk øre - jeg bliver faktisk ved med at sige til hende, at hun også synger godt, men hun vil ikke høre på mig, siger Silas Bjerregaard og fortsætter:

- Jeg har fået lov til at prøve mig selv af i en masse forskellige kontekster og genrer, uden at det nødvendigvis var noget, jeg skulle bindes op på, så det har været en rigtig god overgang fra at komme ud fra en gruppe til at finde mig selv som soloartist, siger han.

Trouble Is-stjernen har skrevet en masse ny musik som solist og glæder sig til, at det snart udkommer.

- Der sidder en million mennesker derude nu, der ved, hvem jeg er. Det er nok ikke alle, der er blevet forelskede, men der er da nogle, kan jeg se.

Han glæder sig til sin kommende soloturné til foråret 2019.

- Selv om det er en soloturné, er det ikke længere kun for mig selv, jeg spiller nu, men også for min familie, siger Silas Bjerregaard.

"Toppen af poppen" kan ses på TV2 søndag aften klokken 20.00.

