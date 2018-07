Der har altid været musik i hjemmet hos Josefine Winding. Nu skal hun spille på Grøn som dj.

København. Musikken har altid været omdrejningspunktet hjemme hos Josefine Winding. Det har hendes mor, sangerinden Alberte Winding, og far, musikeren Jan Rørdam, sørget for.

Men selv om Josefine Winding kickstartede sin musikalske karriere i 2011, da hun sang hittet "Min klub først" sammen med sin mor, så er det som dj, at hun har fundet sit kald.

Allerede som helt ung fandt hun ud af, at hun havde talent for at samle folk og give dem en oplevelse.

- Jeg startede som teenager med at arrangere nogle meget store fester hjemme i min fars hus, og jeg syntes, at det var hele planlægningen med at brænde cder og sende invitationer ud og indrette mine forældres hus, så det passede til festen, der var det sjove, fortæller Josefine Winding og griner:

- Det fik jeg lov til, jeg havde nogle meget søde forældre.

Derfra var det ikke et langt spring til selv at stå bag pulten.

- Det var meget nærliggende at blive dj, for der er man jo ligesom værten for festen, siger hun.

I juli skal hun spille på Grøn, når koncertkaravanen drager landet rundt.

- Det er klart det største job, jeg nogensinde har spillet. Jeg har spillet på Roskilde Festival, men det har været på nogle mindre scener. Her skal vi jo på turné også, siger Josefine Winding.

Helt uvant med turnélivet er hun dog ikke. Som barn var hun nemlig med, når hendes mor og far drog ud.

- Jeg var meget med som lille, for mine forældre spillede sammen, så min bror og jeg var altid med. Der var vi blandt andet med på Åh Abe-turné, fortæller hun.

Musikken har med andre ord fyldt meget i dj'ens opvækst.

- Vi har altid lyttet utrolig meget til musik derhjemme, og det er også noget, vi bruger lang tid på nu, når vi er sammen. Så sidder vi og spiller musik for hinanden, så det er jo ligesom, når man er dj, siger Josefine Winding.

At hendes mor, Alberte Winding, er stolt af at se sin datter drage ud med Grøn, er der ingen tvivl om.

- Hun skrev en meget rørstrømsk sms til mig, efter at jeg havde postet nyheden på Facebook. Det er jo altid sjovt for forældre, når deres børn går i deres fodspor, og det er det også for hende. Min mor har desuden et tilhørsforhold til Muskelsvindfonden gennem mange år, så hun er glad og stolt over det.

Grøn drager landet rundt fra den 19. til 29. juli.

