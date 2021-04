Med skuespillerne Maria Lucia og Birgitte Raaberg i front skal "She Loves You" opføres flere steder i Danmark.

I 2022 får en ny musical med sange fra The Beatles af medlemmerne John Lennon og Paul McCartney verdenspremiere i Danmark.

Musicalen "She Loves You" skulle oprindelig have spillet på Fredericia Teater i år, men da teateret gik konkurs, blev forestillingen afblæst.

Det er dog alligevel lykkedes musicalproducent Mikkel Rønnow, der har arbejdet på projektet i syv år, at få realiseret musicalen.

- Det er fantastisk, at musicalen "She Loves You" nu endelig bliver til virkelighed og får den verdenspremiere, den har fortjent, siger han i en pressemeddelelse.

Historien fortælles gennem mere end 40 sange fra de ikoniske album, som The Beatles udgav i 60'erne.

Det er blandt andet med klassikere som "Let It Be", "A Hard Day's Night" og "Blackbird" på setlisten.

Opsætningen får verdenspremiere 25. marts 2022 i Tivolis Koncertsal og opføres efterfølgende i Musikhus Aarhus.

Det er netop arrangementet med de to nye lokationer, der er med til at gøre forestillingen mulig.

- Takket være et fantastisk samarbejde med mine trofaste investorer og med vores gode partnere - Tivoli og Musikhuset Aarhus - er det lykkedes at skaffe både plads i kalenderen og finansiering til at give "She Loves You" sin ultimative opsætning, siger Mikkel Rønnow.

"She Loves You" er med skuespillerinderne Maria Lucia og Birgitte Raaberg i hovedrollerne som henholdsvis datteren Louise og moren Anna.

Fortællingen handler om en moderne familie, hvor alle kæmper forskelligt med kærligheden.

Den kendte musik tager turen gennem både den unge, vilde forelskelse, den etablerede kærlighed udfordret af børn og karriere og den livslange kærlighed til livets afslutning.

Maria Lucia har spillet med i utallige musicals i roller som blandt andet Maria i "West Side Story" og Belle i "Beauty And The Beast".

Birgitte Raaberg er kendt fra blandt andet sine roller som Susan Himmelblå i kultfilmen "Midt om natten" og Eponine i musicalen "Les Misérables".

På scenen får Maria Lucia og Birgitte Raaberg selskab af musicalnavne som Rikke Hvidbjerg, Karsten Jansfort og Nicoline Siff Møller.

Billetsalget starter torsdag 8. april 2021 klokken 10.00.

/ritzau/