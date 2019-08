Moesgaard Museum er blevet bestjålet, og Sara Heil Jensen, som er ansat der, ærgrer sig.

Frækt og meningsløst. Sådan forklarer hun tyveriet, som er sket, efter at museet har holdt vikingetræf.

Der brød en eller flere tyve en kasse op og stjal otte langbuer og to pilekoggere fyldt med pile, skriver Stiften.dk.

Sara Heil Jensen, som er leder for Vikingetræffet, fortæller, at buerne og pilene ikke har en særlig kommerciel værdi, men for museet er de uerstattelige.

Buerne var lavet til børn, og de er formentlig de eneste af sin slags i Danmark. Alligevel er det tyveriet af pilekoggerne, som er værst. Pilekoggere er nogle rørformede beholdere, hvor man kan bære sine pile i.

»Det er håndlavede replikker af pilekogger fra vikingebyen Hedeby i Tyskland. Det er håndarbejde, som er uerstatteligt, og der findes kun de to i Danmark, siger Sara Heil Jensen og fortsætter:

»Derudover var de fyldt med cedertræspile, som der er gået mange timer med at lave, fortæller Sara Heil Jensen.

Moesgaard Museum afholdt 'Vikingetræffet' for 43. år i træk i slutningen af juli måned. Hvis man finder de forsvundne buer og pilekoggere, så anbefaler Sara Heil Jensen, at man afleverer det til politiet.