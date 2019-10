I Kolding har folkene bag byens teater, Mungo Park Kolding, valgt at fortsætte i eget navn.

Folkene bag teatret ønsker at fokusere på at videreudvikle stedet, og derfor har man nu valgt at stå på egne ben.

Det skriver teatret i en pressemeddelelse.

I 2008 etablerede Mungo Park, der er et teater i Allerød nord for København, et søsterteater i Kolding i samarbejde med Kolding Kommune, der fik navnet Mungo Park Kolding.

Og det er netop denne konstellation, der nu er nået til vejs ende.

»Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Mungo Park i Allerød og takker for den store støtte gennem tiden,« siger Merete Due Paarup, der er formand for Mungo Park Koldings bestyrelse, i pressemeddelelsen og uddyber:

»Vi er klar til en ny rejse, og vi er klar til at udforske, hvordan vi kan være med til at løfte og understøtte kommunens visioner og det lokale kulturliv med scenekunst i særklasse.«

Hos Mungo Park forstår man beslutningen i Kolding.

»Efter elleve år har vi forståelse for, at teatret i Kolding ønsker en mere selvstændig identitet. Vi er stolte over at have startet og løbet teatret i Kolding i gang, og der har været mange succesfulde forestillinger på programmet gennem årene,« udtaler Mungo Parks bestyrelsesformand, Mogens Hugo, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Vi ønsker teatret i Kolding al held og lykke fremover.«

Beslutningen om at skfite navn er taget i fællesskab mellem Mungo Park, Kolding Kommune og Mungo Park Kolding.

Der er endnu ikke meldt noget ud i forhold til teatrets nye navn, men parterne forventer at annoncere det inden for den nærmeste fremtid.