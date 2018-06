Nu indtager årets Mr. Paradise også den danske musikbranche.

Søndag kom årets Mr. Paradise, Mathias Hjort, på gaden med sin første single, som hedder ‘Sæt dig på mit ansigt’, og målet var klart fra starten – han ville gerne i Top 50 hurtigst muligt. I går lå sangen så som nummer 51, og alt tyder altså på, at drømmen i den grad er indenfor rækkevidde.

Sangen er nemlig nummer 2 på Spotifys liste over mest virale hits, så mon ikke den bevæger sig ind på Top 50 i løbet af i dag.

Titlen på sangen lyver ikke, og man er kun nået få sekunder ind i sangen, før Mathias synger om sit tredje ben, om nosseshots og beder sine med-paradisoer og alle andre om at “sæt dig på mit ansigt”. Men hvordan kommer man på sådan en tekst? Det kræver bare en tur til Mexico, afslører Mathias.

– Sangen er blevet skrevet meget hurtigt, jeg havde sagt og gjort nogle sjove ting på hotellet. Så sangen skrev faktisk sig hurtigt, fordi vi vidste, hvad omkvædet skulle være lige fra start. Jeg har skrevet sangen med en god ven, han var hurtig til at finde på nogle gode ting til sangen, fortæller Mathias og fortsætter:

– Jeg tror, vi snart rammer top 50, og det synes jeg er mega fedt! Jeg er tilfreds med modtagelsen af sangen, der er selvfølgelig dem, der ikke kan lide den, og det er og fair nok. Musik kan jo være mange ting.

Trine synes, at…

Men heldigvis får Mathias opbakning fra de vigtigste folk, og selvom kæresten også er en del af sangen, så har den ikke bragt nogle sure miner på hjemmefronten.

– Trine synes, den er god og har støtter godt op om den, og det samme har de mennesker fra ‘Paradise’, som jeg havde håbet på ville hjælpe, så jeg er glad for, at de har hjulpet med at promovere sangen!

Mathias har indtil videre optrådt ét sted med sangen, men han er ikke afvisende for at gøre det igen, ligesom han heller ikke er afvisende overfor, at der kommer mere musik fra hans side.

Hør Mathias’ sang via linket nedenfor, hvad synes I om sangen?

https://open.spotify.com/album/6clO6oCpWnX5VbFbDKW0Bm

