Dar Salim indtog værtsrollen ved showet, hvor 12 priser skulle uddeles. En af dem nappede skuespilleren selv.

Det vrimlede med kendte fra både film, tv og radio, da der torsdag aften blev afholdt Zulu Awards i K.B. Hallen i København.

Her skulle der uddeles 12 priser til blandt andet Årets Par, Årets Tv-vært og Årets Hit.

I spidsen for showet stod skuespilleren Dar Salim, der ved sidste års show modtog en hyldest af vennerne Johannes Lassen og Jakob Oftebro, som efterfølgende gik viralt, og gav Dar Salims popularitet endnu et nøk opad.

Årets show fortsatte i nøjagtigt det spor, da Medina gik på scenen og blandt andet sang "Dar og mig for altid", mens skuespilleren selv gav et dansenummer, som han tidligere har afsløret, at han har brugt omkring fire måneder på at lære.

Men selv om skuespilleren havde forberedt sig grundigt før showet, fik han dog selv en overraskelse, da han overrakte prisen for Årets Originale Tv-program til mormødrene i "Mormor på mandejagt", for her blev han nemlig belønnet med et ordentligt kys af Bente Rosener.

Dar Salim kunne undervejs i showet selv gå på scenen og hente en pris, da han vandt statuetten for Årets Skuespiller.

Komikeren Melvin Kakooza, der har haft succes med blandt andet "Sunday - FC Fredericias nye håb" og "Helt sort", blev belønnet med hele to priser på aftenen, nemlig både som Årets Tv-vært for sidstnævnte program og prisen for at have givet Danmark noget at grine af.

Det gjorde han, da han postede et klassebillede på de sociale medier i kølvandet på diskussionen om redigering af skolefotos.

På billedet kan man kun ane konturerne af Melvin Kakooza, hvis ansigt i skolefotografens lyssætning er helt forsvundet.

En, der til gengæld stod helt fremme i spotlightet var Date mig nøgen-værtinden Ibi Støving, der helt i tråd med sit program gik på scenen splitternøgen flankeret af flere af de tidligere deltagere med budskabet om, at alle er unikke og smukke.

Hun kunne overrække prisen for Årets Lyd til Curlingklubben.

Her er alle årets vindere:

Årets Kunstner: Nik & Jay

Årets Originale Tv-program: Mormor på mandejagt

Årets Skuespiller: Dar Salim "Til vi falder"/"Fred til lands"

Årets Tv-vært: Melvin Kakooza - "Helt sort"

Årets Film: "Ser du månen, Daniel"

Årets Tv-serie: "Minkavlerne"

Årets Par: Silas Holst & Jakob Fauerby

Årets Lyd: Curlingklubben

Da Vi Alle Sammen Grinte: Melvin Kakooza, Melvins klassebillede

Årets Webstar: Ruben Søltoft

Årets Nye Navn: Tessa

Årets Hit: Suspekt - "Gonzo".

Showet sendes søndag klokken 20.50 på TV2 Zulu.

/ritzau/