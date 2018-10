Hun glemte sig selv i sin mors sygdom. Derfor dansede Molly Egelind for de pårørende til Knæk Cancer.

København. Når Knæk Cancer-ugen løber af stablen hvert år i uge 43, nævnes det igen og igen, at hver tredje dansker får en kræftdiagnose i løbet af livet.

Men der er ikke en eneste dansker, som ikke på et tidspunkt bliver pårørende.

Den detalje fortalte Molly Egelind om, da hun og partneren Mads Vad leverede en rumba ved fredagens "Vild med dans". Molly Egelind var kun 15 år, da hendes mor, skuespiller Søs Egelind, var syg af kræft.

- Det var ikke fordi, jeg var nødt til at skubbe mine egne følelser væk, men jeg kom til det. Det var mit instinkt, at det ikke skulle handle om mig, forklarer Molly Egelind om, hvordan hun glemte sig selv i sin mors sygdom.

Hun var i stedet meget opmærksom på, at Søs Egelind skulle støttes og hjælpes og opmuntres. Men hvis man ikke passer på sig selv, så kan man som bekendt ikke være noget for andre. Det havde den unge Molle Egelind bare ikke lært.

- Da min mor så blev meldt sygdomsfri, kom alt det som jeg havde gået og holdt inde rullende og faldt lige ned i hovedet på mig. Det var som et vandfald, jeg bare ikke kunne stoppe, forklarer Molly Egelind.

Reaktionen blev en depression, som også førte til, at Molly Egelind endte med at droppe ud af gymnasiet i midten af 3.g. Heldigvis findes der tilbud hos mange organisationer, som hjalp Molly Egelind tilbage på fode.

- Jeg ville da gerne have været det foruden, men det var jo nogle store spørgsmål om liv og død, jeg pludselig stod overfor. Sådan nogle store følelser kan man ikke forberede sig på, men jeg lærte, at det er vigtigt at tale med nogen, der går igennem det samme, så man kan blive bekræftet i at det er supersvært at være pårørende og at man skal være noget for sig selv.

Sammen med partneren Mads Vad scorede Molly Egelind aftenens højeste point hos dommerne. 34 point og en delt førsteplads tager de med til næste uge i "Vild med dans".

