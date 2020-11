Der var kagekunst på programmet i ordets bogstavelige forstand til semifinalen i 'Den store bagedyst'.

Efter udfordringerne, som stod på skulpturelle portionskager, kunstmuseet Aros kreeret i kage og en fortolkning af et kunstværk i mesterværket, fandt dommerduoen bestående af Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen de tre finalister.

Finalen næste lørdag kommer til at stå mellem den 37-årige skolelærer Lena Thorsson, den 24-årige molekylærbiologi-studerende Mads Eg Andersen og den 26-årige sygeplejerske Anne Kirstine Tirstrup.

Dermed misser Caroline Fischer Rigelsen lige akkurat finalen.

»Da jeg stod i det, havde jeg det faktisk fint nok med at ryge ud. Jeg var virkelig træt og var slet ikke klar til finalen, som skulle filmes dagen efter.«

»Men da alt kom på afstand, og jeg havde glemt, hvor stressende det var at være med, så ville jeg da have ønsket, at jeg havde nået finalen,« lyder det fra 19-årige Caroline Fischer Rigelsen.

Grundet coronapandemien var der kortere tid mellem optagelserne, så semifinalen og finalen blev optaget lige i rap efter hinanden.

Derfor øvede de tilbageværende deltagere sig allerede til finalen inden semifinalen.

Caroline Fischer Rigelsen bagte sin første fondantkage i en alder af 12 år. Nu er den i dag 19-årige unge kvinde nået hele vejen til semifinalen i Den store bagedyst. Vis mere Caroline Fischer Rigelsen bagte sin første fondantkage i en alder af 12 år. Nu er den i dag 19-årige unge kvinde nået hele vejen til semifinalen i Den store bagedyst.

»Jeg kom i seng klokken 04 om morgenen inden semifinalen efter at have tudet over en finalekage, der ikke var færdig,« fortæller Caroline Fischer Rigelsen.

»Derfor gik det galt,« forklarer hun.

Pynten var ikke perfekt, og moussen var blød i portionskagerne. Og efter en sidsteplads i den hemmelige udfordring var det svært at redde den hjem.

»En af de andre skulle have smidt deres kage ud i skraldespanden, hvis jeg skulle være gået videre til finalen,« lyder det fra Caroline Fischer Rigelsen.

»Men selv om noget gik galt, fandt jeg mit tunnelsyn frem og kæmpede mig alligevel i mål, og det er jeg sindssygt stolt over.«

Hun meldte sig til bagedysten i håbet om at nå finalen, men erkendte undervejs, at oplevelsen var det hele værd i sig selv. Ikke titlen og trofæet.

»Jeg havde tænkt, at jeg ville have gået hele vejen. Men på en måde er jeg glad for, at jeg røg ud der,« siger hun og uddyber:

»12-tals-pigen inden i mig er hele tiden perfektionistisk, men nogle gange er det sundt at indse, at man ikke kan nå det hele, og at det også er okay.«

»Det siger ikke noget om, hvor god jeg er til at bage eller ej, men det siger noget om, at jeg sætter mit ambitionsniveau så højt, i forhold til at vi bager på tid.«

Selv om Caroline Fischer Rigelsen ikke nåede finalen, har hun vundet det største af alt, nemlig kærligheden i form af kagekonkurrenten Emil Ussing.

Det unge par fik øjnene op for hinanden, da de sammen med nogle af de øvrige deltagere var på chokoladefestival inden optagelserne.

Parret snakkede meget sammen under coronanedlukningen og fandt ud af, at de havde meget mere end kage tilfælles.

De blev kærester mellem dag et og dag to under optagelserne af det andet program, og det unge pars kærlighed er også blevet foreviget foran de rullende kameraer.

»Man er jo bare mega forelsket - det er jeg stadigvæk - så jeg ville have haft det mærkeligt ved at skjule det,« pointerer hun.

»Det har også været sjovt at se sig selv sådan udefra, fordi man er så meget i det indefra.«

Parret har netop markeret seks måneder sammen som kærester, og halvårsdagen blev fejret med mad og drinks.

»Jeg tror aldrig, vi havde mødt hinanden, hvis det ikke var for bagedysten - det har vi snakket om mange gange. Vi er mega taknemmelige for casteren.«

Siden bagedysten har det unge par haft et langdistanceforhold - hun bor i Hedehusene mellem Roskilde og Taastrup, mens Emil Ussing bor i Aarhus, hvor han går på arkitektskolen - men parret har planer om at flytte sammen.

Caroline Fischer Rigelsen holder sabbatår for at blive afklaret med fremtiden og overvejer, om hun skal gå i en kunstnerisk retning.

»Når jeg flytter til Aarhus, flytter jeg hjemmefra for første gang - væk fra venner og familie - så det er vigtigt, jeg også selv har noget at lave i Aarhus,« understreger hun og tilføjer, at hun har flere tv-projekter på vej.

Finalen i 'Den store bagedyst' kan ses på DR1 lørdag klokken 20.

/ritzau/