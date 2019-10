Det skal regne med glimmer. Det skal være historiefortælling. Og så er det ikke alt tøj, der skal smides.

Nina Helene Blak har været stripper i 12 år, men nu vil hun gerne hæve standarden for striptease i Danmark.

»Det har taget en forkert drejning i de seneste 10 år, og jeg har været med til at se den udvikling,« siger Nina Blak, der kalder sig selv Miss Nuna på scenen.

B.T. har fulgt hende i forberedelserne op til Erotic World, som løber af stablen denne weekend, og hvor hun optræder som hovednavn.

Stripteasen skal tilbage til dens oprindelse, hvor det ikke bare handlede om at smide alt tøjet i en fart:

»Det er fordi, at der skal efterlades noget til fantasien. Det er jo underholdning. Hvis man smider trusserne, så indbyder det til mere.«

Nina Blak erkender, at hun da også selv har smidt trusserne igennem sin stripteaserkarriere, fordi det efter hendes udsagn ‘bare var det, man gjorde’.

Hun begyndte at sætte sig ind i historien omkring striptease, og fik en forståelse for betydningen af at tease. Nina Blak er gået væk fra at smide alt tøjet, så hendes shows slutter altid med, at trusserne stadig er på, og brystvorterne er dækket til.

»De skal sidde tilbage med en wow-oplevelse, og så skal de blive efterladt med nogle fantasier og tanker om: ‘Bare min kone kunne det’. Hvis konen så også kunne gøre det, ville det være fedt. Jeg gad godt, at alle kvinder kunne strippe lidt for deres mænd. Så kunne det være, de blev hængende,« griner Nina Blak.

Hun synes, at der skal være langt mere show og meget mindre nøgenhed. Hun omtaler sig selv som kunstner og stripteasen som en kunstform.

Sceneshowet, musikken og kostumet skal fortælle Nina Blaks personlige historier:

»For eksempel handler mit show 'Black Swan' om, at jeg har været det sorte får i familien. Jeg har skullet kæmpe for opmærksomheden og anerkendelsen fra min familie. Så showet prøver at udtrykke: ‘Se mig, I troede, at jeg ikke kunne blive til noget, men prøv at se, hvor jeg står nu,« forklarer Nina Blak og tilføjer:

»Det handler om at turde at stå ved sig selv.«

Det har ikke altid været nemt, når ens arbejde er at smide tøjet.

Konsekvenserne ved arbejdet har blandt andet været, at Nina Blak har isoleret sig og er mere tilbageholdende i forhold til at møde nye mennesker, da hun siger, at fordommene omkring hendes arbejde er hårde.

Hun mener, at de kredser meget om, at piger, der stripper, er løse på tråden. Hendes opfattelse er dog, at det er præcis det modsatte, der er tilfældet.

»Jeg er ikke en buffet for nogen,« slår Nina Blak fast.

Men er det ikke lidt modstridende, når du står kun iført undertøj her på en messe med mange tusinde mennesker?

»Jeg synes ikke, at det er modstridende, at man kan vise, hvor smuk en kvindekrop er. Formerne skal vises, teasen skal ske, vi skal vise vores kavalergang og vrikke med vores numse og gå i vores stiletter, så det siger ‘dik dik dik’, og mændene bliver høje på det. Men det er jo en del af at blive fristet af hinanden. Så skal man bare styre fristelsen og holde sig til én’. Det er det sjove,« uddyber Nina Blak.

