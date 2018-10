Så gik den ikke længere for Kristoffer Bonde Pedersen i 'Den store bagedyst'.

Den 27-årige silkeborgenser er ude af årets kagekonkurrence, selv om han snuppede andenpladsen i den hemmelige udfordring, hvor amatørbagerne skulle bage en chokoladetærte efter opskrift af dommer Markus Grigo.

»Det var nok det, der var lidt specielt ved det hele i virkeligheden. Jeg klarede mig ikke så godt i favoritbagningen, men så klarede jeg mig rigtig, rigtig godt i den hemmelige udfordring bedre end på noget tidspunkt før - så jeg var ved godt mod, da vi skulle til at lave mesterværket.«

»Men der misforstod jeg opgaven, og så begyndte tiden at skride for mig,« siger Kristoffer Bonde Pedersen.

Den bærende mousse i mesterværket skilte, så han måtte i al hast røre en ny, men den havde ikke ordentlig tid til at sætte sig, og derfor blev resultatet heller ikke så skinnende skarpt, da kagerne skulle glazes.

I mesterværket skulle de resterende deltagere i teltet nemlig kreere fire desserttallerkner med tre forskellige elementer af chokolade.

Selv om Kristoffer Bonde Pedersen fik stor ros for sine smage, var anretningen og elementerne for simple for de to dommere, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen.

»Jeg havde ikke tænkt en desserttallerken, som de tænkte en desserttallerken: at man skulle brede de forskellige elementer ud, og det er det, der er brandærgerligt: at det var så lidt, der skulle til,« siger han og uddyber:

»Jeg havde misforstået opgaven. Det var ligesom at skrive en dansk stil til en matematikopgave, og det kan man bare ikke bestå på. Jeg er ærgerlig over at ryge ud, men jeg kan godt forstå det,« lyder fra en fattet Kristoffer Bonde Pedersen.

Den unge universitetsstuderende er den fjerde, der ryger ud af årets bagebrag, og selv om han gerne ville være nået hele vejen til finalen, er det alligevel noget af en bedrift overhovedet at komme til program fem, fortæller han.

Inden 'Den store bagedyst' havde han nemlig aldrig rigtig bagt, men blev opfordret til at melde sig til bagedysten af en af sine roomies, efter at han var begyndt at eksperimentere lidt i køkkenet hjemme i lejligheden på Østerbro i København.

Han har nemlig altid været fascineret af kagekunst, så da optagelserne stod på, bagte han hver dag efter arbejde og tilbragte 10-12 timer i køkkenet hver weekend for at sammensætte smage, udarbejde idéer og øve teknikker.

»For mig handlede det på en eller anden måde også om at retfærdiggøre, at jeg var med, fordi jeg nærmest ikke bagte inden 'Den store bagedyst'.«

»Jeg følte, at jeg på en måde havde taget pladsen fra mange andre, som i virkeligheden nok var dygtigere til at bage, end jeg var, så jeg måtte skynde at dygtiggøre mig for at retfærdiggøre den plads, som jeg var så enormt glad for at have fået,« siger Kristoffer Bonde Pedersen.

Efter 'Den store bagedyst' bager han mere end nogensinde før, med afsæt i hvad han har lært af at være med.

Samtidig har han også fået et indgående indblik i, hvordan en tv-produktion fungerer, og det er noget, han drømmer om at forene i fremtiden.

Ved siden af kagepassionen læser den unge bageaspirant nemlig kandidaten i film- og medievidenskab på Københavns Universitet.

!Det ene behøver ikke at udelukke det andet. Jeg synes, at sådan en som Simon Jul er sindssygt sej, fordi han laver alle mulige forskellige ting. Det er ret fascinerende.«

»Derfor tænker jeg, at det godt kan lade sig gøre at producere tv og have en form for konditori, café eller bageri ved siden af,« siger Kristoffer Bonde Pedersen.

Selv om han er ude af konkurrencen, har han vundet noget, der er større end den, fortæller han.

»Jeg er især blevet især rigtig gode venner med Jon og snakker også meget med Jasmin og Elissa og mødes med Albert, som også læser ude på Københavns Universitet.«

»Vi har alle sammen aftaler om at mødes igen, så det har jeg fået rigtig meget ud af, lyder det fra den unge kageentusiast.«

Næste afsnit af 'Den store bagedyst' sendes på DR1 lørdag aften klokken 20.00.

