Dj'en Kato og hans forlovede, Marlene Thougaard, er blevet forældre til datteren Himalaya.

Hjemme hos hitmusikeren Kato er klubbaskere og tunge beats skiftet ud med vuggeviser og godnatsange.

Den 38-årige dj og hans forlovede, Marlene Thougaard, er langt om længe blevet forældre for første gang.

Det annoncerer parret på Instagram og afslører samtidig, at deres lille datter skal hedde Himalaya.

- Du er det smukkeste! Selv om du ligner en blanding af en tyk sorthåret sumo-bryder og en tibetansk ble-tisser, er du for mig fuldstændig perfekt. Og hey, du har faktisk en ret sej mor, skriver Kato til babybilledet.

Da dj'en tilbage i januar afslørede nyheden om, at han skulle være far, fortalte han samtidig åbenhjertigt, at parrets lille pige havde været mange år undervejs.

- Vi har forsøgt i fem år, så vi er i ekstase over, at det endelig er vores tur, skrev Kato til opslaget og sendte samtidig en dybfølt tak til dem, der har gjort familieforøgelse mulig.

- Vi sender vores dybeste respekt og taknemmelighed til de dygtige mennesker på fertilitetsklinikken i Horsens, som har hjulpet os i mål. Det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre inden for fertilitetsbehandling i Danmark, og vi sender al vores glæde og positive tanker videre til alle jer derude, der kæmper for at få jeres drøm opfyldt, skrev han i januar.

Egentligt var terminsdatoen den 3. juli, men fordi den lille pige vendte forkert, skulle hun ud ugen inden, oplyste dj'en tidligere denne måned.

Se billedet her: https://www.instagram.com/p/CB-NJKcnsMx/

/ritzau/