Det har aldrig gået bedre for Sofie Lindes virksomhed.

Tv-værten har nemlig landet sit første overskud i selskabet Sofie Lindes Firma ApS for sit hverv som selvstændig.

Mere end 1,4 millioner kroner har Sofie Linde fået skrabet sammen, viser hendes nye årsregnskab, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Dermed har Sofie Linde for første gang i selskabets fire år lange historie fået vendt det sædvanlige underskud på et par tusinde kroner til grønne tal på bundlinjen.

Der har da også været en langt større aktivitet i firmaet end tidligere. Sofie Linde omsatte i regnskabsåret frem til første halvår af 2023 for mere end 2,4 millioner kroner.

Fratrukket nødvendige onder som skat, den største lønudbetaling i virksomheden på 625.000 kroner, samt et udbytte på knap 120.000 kroner, ender Sofie Linde så med et overskud på 1,4 millioner kroner.

Det beløb er røget direkte ind på bankbogen i virksomhedens egenkapital.

Det positive resultat kommer efter, Sofie Linde i regnskabsåret forinden måtte bemærke, at mere end halvdelen af egenkapitalen var tabt efter de negative resultater.

Sofie Linde blev kendt i den brede offentlighed som mangeårig vært på 'X Factor'. I den kommende sæson har hun dog givet faklen videre, men kan i stedet selv ses som influencer på Instagram og som vært på Prime-programmet 'LOL'. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Sofie Linde blev kendt i den brede offentlighed som mangeårig vært på 'X Factor'. I den kommende sæson har hun dog givet faklen videre, men kan i stedet selv ses som influencer på Instagram og som vært på Prime-programmet 'LOL'. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Derfor blev det i ledelsesberetningen noteret, at Sofie Linde selv ville yde de nødvendige lån for, at virksomheden kunne fortsætte sin drift.

Således gik det, for i det nye regnskab kan Sofie Linde altså prale af sit første overskud i selskabet, hun stiftede og drev med tv-værtskollegaen Anders Breinholt frem til slutningen af 2019.

Sofie Linde er involveret i to virksomheder: Enkeltmandsvirksomheden Sofie Lindes Firma og anpartsselskabet Sofie Lindes Firma ApS.

Kun regnskaberne i anpartsselskabet skal offentliggøres.

Sofie Lindes Firma ApS betragtes dog stadig som en såkaldt mikrovirksomhed, og derfor kan og har Sofie Linde fravalgt at offentliggøre sin anvendte regnskabspraksis, samt hvor mange heltidsbeskæftigede, hun gennemsnitligt har ansat.

Sofie Linde har ikke ønsket at kommentere sine regnskaber overfor B.T.