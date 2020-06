For Mille Dinesen er det en forløsning at sætte punktum for serien - både som seer og som skuespillerinde.

For otte år siden ringede skoleklokken ind til første sæson af tv-serien "Rita" om skolelæreren, som spankulerede ned ad gangene iført læderjakke, ternet skovmandsskjorte, langt løst hår og en fandenivoldsk attitude.

Den 1. juni ringer klokken ind til den uigenkaldeligt sidste sæson, og selv om det er vemodigt, skal man stoppe, mens legen er god, siger Mille Dinesen, der har indtaget titelrollen i "Rita" siden sæson et.

- Rita er lærer med stort L, og man er aldrig i tvivl om, at hun har hjertet på rette sted og kæmper for retfærdighed og for børnene. Så ofte er det lykkedes hende at slippe afsted med sin tangerende tourettes, sine lige op i ansigtet-konfrontationer og sine til tider lidt ufine metoder. Men det får nogle konsekvenser, og dem kommer vi til at se nu, siger Mille Dinesen.

- Hele Ritas dna har skabt utroligt mange problemer i hendes privatliv, men vi kunne godt tænke os, at det skulle vendes til en styrke i hende i den allersidste sæson og sende hende godt afsted, ikke i idyl og med røde roser, men med en form for forløsning, forklarer den 46-årige skuespillerinde videre.

For Mille Dinesen er det også en forløsning at sætte et ordentligt punktum for et projekt, som hun har været tilknyttet i omkring ti års tid.

Det er endnu ikke gået helt op for hende, at serien er endegyldigt slut, når sidste afsnit sendes den 20. juli.

Det sker nok først, når kalenderen viser den tid på året, hvor optagelserne de foregående sæsonen er begyndt, forklarer hun.

- Det er Friends-tilstande at arbejde med en karakter og en serie i så mange år, så Rita er efterhånden blevet en del af mig på en eller anden måde.

- Vi lavede tre sæsoner og så en fjerde, hvor vi gik ud af en anden tangent omkring hendes ungdom, der om med noget af forklaringen på, hvorfor hun blev, som hun blev. Det var en rigtig god og en vigtig historie. Men det var ikke et punktum, hvis man ser serien som samlet værk.

- Som jeg så det, kunne man ikke stoppe efter sæson fire. Det havde været en semikolon-måde at slutte på. Jeg havde brug for et punktum både som skuespiller og som seer, og det kommer så nu.

Også udlandet venter på afslutningen.

Serien har fået massiv international opmærksom. I 2012 vandt Mille Dinesen prisen Den Gyldne Nymfe ved tv-festivalen i Monte Carlo foran superstjerner som Lena Headey fra "Game of Thrones" og Julianna Margulies fra "The Good Wife".

"Rita" er også rykket ind på streamingtjenesten Netflix. Den er solgt til udlandet, og så er den endda blevet genindspillet i både Holland og Frankrig.

- Vi har en folkeskolelærer på en folkeskole i Rødovre - mere lokalt bliver det nærmest ikke - men alligevel er der mange, der er vilde med "Rita". Det kan jeg mærke på alle de beskeder, jeg får, på Instagram og Facebook, siger Mille Dinesen og fortsætter:

- Verden bliver pludselig lidt mindre, når man kommunikerer med en hel masse mennesker i Brasilien, som får rigtig meget godt ud af noget skuespilleri, man har lavet på en parkeringsplads i Rødovre.

- Jeg tror, det skyldes, at folk har brug for en antihelt, der er politisk ukorrekt. Der er nogle lande, der synes, at det er ekstra fedt, at en kvinde gør sådan der. Og samtidig så er relationen mellem skole, forældre, lærere og elever genkendeligt mange steder i verden.

Mille Dinesen forstår godt fascinationen af Rita, for den har hun også selv.

- Hun siger og gør, hvad jeg tror, rigtig mange af os ville ønske, vi sagde og gjorde, når vi føler os forurettet.

- Hun er så hurtig til at komme med et modsvar, og så kan hun sætte folk på plads på. Nogle gange er det for meget, men der er noget i det, jeg godt kan lære af.

Men på mange andre parametre er de milevidt fra hinanden.

- Hvis man skal skitsere det op helt groft, så er hun konfliktsøgende og har det som blommen i et æg i en sådan en situation. Det er qua hendes opvækst, sådan er det jo for os alle, men hun har det virkelig godt, når hun er i konflikt.

- Sådan er jeg ikke, og i forhold til alt hendes kaos er jeg også meget mere kontrolleret. Men det er klart, at der kommer en synergi, når man arbejder så længe med en karakter, at det kommer noget Mille over i Rita og noget Rita over i Mille.

"Rita" ruller over skærmen de kommende otte uger, og bagefter er det et endegyldigt farvel til den serie, som har fyldt noget nær et årti af Mille Dinesens liv.

Ligesom at Rita har udviklet sig, har Mille Dinesen det også.

- Jeg er blevet mor, og så er jeg blevet det, man kalder en god, gammeldags midaldrende kvinde, griner hun og siger så:

- Jeg er også blevet mere entreprenant og nåede netop at lancere min egen plejeserie, inden coronakrisen kom, men jeg har haft nok at se til alligevel, for jeg har haft min søn, Eddie på 19 måneder, hjemme 24-7. Men selv om jeg er blevet mere entreprenant, har jeg stadig alle mulige ting, jeg gerne vil med skuespillet, som også kunne være spændende at udforske.

"Rita" kan ses hver mandag klokken 20 på TV2 og på TV2 Play. Mens Mille Dinesen indtager titelrollen, ses Lise Baastrup, Nikolaj Groth, Peter Gantzler, Carsten Bjørnlund og Ellen Hillingsø i de bærende biroller.

/ritzau/