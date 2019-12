Den svenske skuespiller fra "Hævnen" Mikael Persbrandt var meget nær Ari Behn, der døde juledag.

Reaktioner fra kendte og kongelige strømmer ind efter nyheden om den tidligere ægtefælle til Norges prinsesse Märtha Louise Ari Behns død.

Den svenske skuespiller Mikael Persbrandt, der har medvirket i flere danske film som "Hævnen" og "En du elsker", har lagt en video på Instagram af ham og Ari Behn med en rørende tekst.

De to havde en udstilling i Trondheim i Norge i oktober med malerier fra dem begge.

- Hvil i fred, kære ven. Du bar et lys indeni dig og en sjælden varme. Nu kan jeg forstå, at mørket tog dig, og det gør mig så ondt.

- Jeg beder for dig, dine børn og familie. Fred være med dig, bror, skriver Mikael Persbrandt.

Det svenske kongehus har også reageret på nyheden.

Sveriges kong Carl Gustav skriver i en pressemeddelelse, at Ari Behn som en del af den norske kongefamilie stod det svenske kongehus nær.

- Vi har modtaget beskeden om Ari Behns tragiske død. I mange år kendte vi ham som en del af den norske kongefamilie, som står os nær.

- Vores tanker går til hans nærmeste, siger han ifølge den svenske avis Aftonbladet.

Også den svenske kronprinsesse, Victoria, og prins Daniel er i sorg.

- Vi kommer til at huske Ari Behn som det varme, kære og spirituelle menneske, han var.

- Det var et privilegium at kende Ari. Vores tanker går til hans døtre og familien, siger de ifølge Aftonbladet.

Ari Behn, der blev født i Aarhus, men voksede op i Norge, tog sit eget liv første juledag, oplyser en talsmand for familien til det norske nyhedsbureau NTB.

Ari Behn var forfatter og kunstner og giftede sig med prinsesse Märtha Louise i 2002. Parret blev separeret i 2016 og skilt i 2017.

De har tre døtre sammen: Maud Angelica, 16 år, Leah Isadora, 14 år, og Emma Tallulah på 11 år.

På Slotspladsen i Oslo er der tændt lys og lagt blomster til minde for Ari Behn.

Den norske kong Harald skriver i en udtalelse, at det er med stor sorg, at han og dronning Sonja har modtaget budskabet om Ari Behns død.

- Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi bærer varme og gode minder om ham med os, skriver kongen.

- Vi sørger over, at vores børnebørn har mistet deres kære far, og har dyb medfølelse med hans forældre og søskende, som nu har mistet deres kære søn og bror.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit skriver, at de alle var meget glade for Ari Behn.

- For os var Ari en god ven, et kært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange af livets små og store øjeblikke med.

/ritzau/