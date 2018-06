En velkendt reality-babe og hendes kæreste har netop investeret i et hus sammen.

Det var en lykkelig Simone Rasmussen fra ‘Mig og min mor’, der sidste år afslørede over for Realityportalen.dk, at hun sammen med kæresten Martin venter parrets første barn.

Én dag før termin, 12. januar klokken 18:32, blev Simone og Martin forældre til datteren Saselia. Hun kom til verden med en størrelse på 47 cm og en vægt 2130 gram, og der var ingen tvivl om, at det nybagte forældrepar var meget lykkelige, da Realityportalen.dk efterfølgende snakkede med dem.

Nu er der dog sket endnu en stor nyhed i parrets liv, og de kan endnu engang glæde sig til at starte et helt nyt kapitel:

»Næste store eventyr er startet. Vi har købt et hus! Og ikke bare et hus, men det hus, der uden tvivl bliver vores drømmehus, og det sted, som vores fantastiske datter skal vokse op. 2018 har uden tvivl været det største år nogensinde. Tak er et fattigt ord, men af hjertet tak til alle, der har hjulpet«, skriver en glad Simone på sin Facebook-profil.

»Det er så fedt at være blevet husejere. Vi nyder det«, fortsætter hun til Realityportalen.dk.

Se familiens fine hus i Odense nedenfor:

