Koncerter og festivaler er blevet aflyst på stribe grundet coronakrisen.

Så nu kører musikerne fra husorkestret fra TV2's musikprogram 'Toppen af poppen' land og rige rundt for at besøge en række af de tidligere medvirkende fra de forgangne år.

Sammen spiller de nogle af de allerstørste hit fra 'Toppen af poppen' i særprogrammet 'Toppen af poppen – turbus'.

Det annoncerer TV2, som sammenligner den kommende særudsendelse med ni intimkoncerter.

»Musik samler os, giver os minder og får minderne til at vælte frem. Vi savner musikken og de gode oplevelser, som vi kan dele med vores venner og familie i den her tid. Derfor bringer vi nu musik, som danskerne kender, hjem i stuerne,« siger TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard.

I udsendelsen fortolker Pernille Rosendahl, som medvirkede i sæson otte, Lis Sørensens klassiker 'Mine øjne de skal se', mens Medina, som deltog i den seneste sæson, skal fremføre færøske Teiturs nummer 'One and Only'.

Der er også gensyn med Ida Corrs version af Gnags' sang 'Når jeg bliver gammel' fra sæson seks, mens Mads Langer, som medvirkede i sæson tre, gengiver 'Overgi'r mig langsomt' af Sanne Salomonsen.

Også Søren Huss, Rasmus Walter, Barbara Moleko, Annika Aakjær og Kwamie Liv medvirker i særudsendelsen og fremfører deres respektive genfortolkninger.

Programmet kan ses fredag den 8. maj klokken 20 på TV2 og TV2 Play.