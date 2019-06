Rolling Stones måtte udsætte turné af hensyn til Jaggers helbred. Natten til lørdag vendte bandet tilbage.

Forsanger Mick Jagger virkede sund og energisk som altid, da Rolling Stones natten til lørdag dansk tid indledte sin turné i Nordamerika med en koncert i Chicago.

Jagger både løb og hoppede på scenen, beretter nyhedsbureauet AP fra stadionet Soldier Field, hvor koncerten fandt sted.

Læger forbød i slutningen af marts den 75-årige Jagger at optræde på grund af et hjerteproblem. Forbuddet betød, at det britiske rockband måtte udsætte deres "No Filter"-turné.

- Jeg hader at svigte vores fans på den her måde, og jeg meget skuffet over at skulle aflyse vores turné, men jeg ser frem til at vende tilbage til scenen, så snart jeg kan, sagde Jagger i den forbindelse ifølge magasinet Rolling Stone.

Siden har Jagger fået indopereret en hjerteklap, og nu er han tilsyneladende i fuld vigør igen.

Turnéen skulle oprindeligt være begyndt i april i Miami i Florida, men det blev der ændret på, og dermed fik Chicago fornøjelsen.

Rolling Stones indledte med nummeret "Street Fighting Man" efterfulgt af "Let's Spend the Night Together".

- Det er stort at være tilbage på Soldier Field - for ottende gang, lød det fra Jagger.

Derefter fulgte "Tumbling Dice" som det tredje nummer.

Efter planen skal Rolling Stones optræde på Soldier Field igen på tirsdag. Ifølge avisen Chicago Tribune bliver det bandets 39. koncert i byen siden 1964.

Sommerens turné omfatter i alt 17 koncerter. Den sidste er i Miami den 31. august.

/ritzau/