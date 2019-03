Den ikoniske forsanger fra The Rolling Stones "kan ikke tage på turné på nuværende tidspunkt", siger læger.

The Rolling Stones-forsanger Mick Jagger har fået at vide af læger, at han ikke er klar til den nordamerikanske turné, som bandet skulle have indledt i Miami den 20. april.

Den ikoniske stjerne "kan ikke tage på turné på nuværende tidspunkt", lyder det fra læger ifølge en udtalelse fra bandet.

Det lyder videre, at "det forventes, at han kommer sig fuldt ud, så han kan komme tilbage på scenen hurtigst muligt".

Bandet oplyser ikke yderligere om den 75-årige Mick Jaggers tilstand.

Turnéen er som udgangspunkt udskudt til et senere tidspunkt. De fans, der har billet til koncerterne, kan bruge billetterne til de udskudte koncerter.

Mick Jagger siger i bandets udtalelse, at han hader at skuffe sine fans. Han siger, at han "ser frem til at komme tilbage på scenen, så snart jeg kan".

