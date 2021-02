Den tidligere førstedame spiller sammen med dukkerne Vaffel og Mochi i Netflix' nye madserie af samme navn.

Når man ikke længere har titel af USA's førstedame, er der plads til nye projekter på cv'et, og Michelle Obama har nu valgt at kaste sig over en tv-serie.

Den tidligere førstedame har nemlig landet en rolle i en ny serie på Netflix, hvor hun sammen med dukkerne Vaffel og Mochi vil lære børn og voksne om mad.

Det oplyser Netflix i en pressemeddelelse.

Streaminggiganten beskriver serien "Vaffel og Mochi" som et initiativ til at få børn og voksne til at gå i køkkenet sammen for at lave mad og stifte bekendtskab med kulturer over hele kloden.

Streaminggiganten skriver om serien:

- Der var engang to bedste venner ved navn Vaffel og Mochi, der boede dybt inde i Landet af Frossen Mad. De havde én fælles drøm: At blive kokke! Det eneste problem var, at alt, hvad de tilberedte, var lavet af is. Men da de to smagskammerater pludselig bliver ansat som de nyeste medarbejdere i et finurligt supermarked, er de klar til deres livs kulinariske eventyr.

I serien, som får ti afsnit, spiller Michelle Obama rollen som supermarkedsejer, og hun glæder sig over rollen.

- Jeg kunne ikke være mere begejstret for at være en del af det her vanvittigt morsomme, hjertevarmende og ganske simpelt magiske show og det siger jeg altså ikke kun på grund af den magiske indkøbsvogn.

- Jeg ville ønske, at Vaffel og Mochi eksisterede, da mine døtre voksede op, for det er præcis sådan et program, der er sjovt at se sammen som en familie. Og som giver forældre den der sindsro i at vide, at deres kære små faktisk også lærer noget, udtaler hun i pressemeddelelsen.

I sin tid som førstedame havde Michelle Obama børns sundhed som en af sine mærkesager.

"Vaffel og Mochi" får premiere på Netflix 16. marts.

/ritzau/