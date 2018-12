Tidligere præsidentfrue Michelle Obama kommer til København i 2019. Eventen sker i samarbejde med Heartland.

Tidligere præsidentfrue Michelle Obama kommer til Royal Arena den 9. april i forbindelse med sin globale bogtour, der startede i 2018.

Det sker i en event, arrangeret af Heartland med titlen: "Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama".

- Michelle Obama har været på listen over drømmepersonligheder på Heartland, siden vi startede festivalen, skriver Ulrik Ørum-Petersen, direktør for Heartland, i en pressemeddelelse.

- Vi er derfor taknemmelige over, at hun har valgt at gæste København som kun én af seks byer i Europa på sin tour.

Ifølge pressemeddelelsen vil begivenheden byde på Michelle Obamas "refleksioner om de erfaringer og begivenheder, både offentlige og private, der har formet hende fra barndommen på South Side i Chicago til hendes år som en leder".

Michelle Obamas bog "Becoming" har solgt mere end 2,7 millioner styk verden over. Bogen handler om hendes barndom, hendes opvækst og tiden i Det Hvide Hus som hustru til tidligere præsident Barack Obama.

Ifølge pressemeddelelsen beskriver hvordan hun "skulle balancere kravene omkring moderskab og arbejde".

Billetprisen vil ligge mellem 3450 kroner og 300 kroner.

I september var tidligere præsident Barack Obama på besøg i Kolding, hvor han i en time underholdt 680 gæster.

Besøget fik stor opmærksomhed for, at Kolding Kommune betalte 750.000 kroner for det, i en tid hvor kommunen havde vedtaget et budget med store besparelser.

Samtidig vakte det opmærksomhed, at billetterne kostede op til 17.500 kroner stykket.

/ritzau/