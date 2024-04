Hvad betyder en aldersforskel på 25 år?

Siden 2019 har den 55-årige Michael Sheen dannet par med Anna Lundberg, som i dag er 30.

Og da en gruppe autister fik lov til at spørge den walisiske skuespiller om hvad som helst i BBC-programmet The Assembly, var den store aldersforskel mellem de to et naturligt tema.

Sheen medgiver da også, at de 25 år fyldte meget for ham i begyndelsen af forholdet.

»På grund af aldersforskellen tror jeg, vi begge var ganske overraskede, da vi blev sammen. Det er ikke, fordi jeg har datet mange, som er meget yngre end mig, men man møder dem, man møder,« sagde han.

Et af de personlige spørgsmål gik lige til stålet:

»Hvordan er det at date en person, som kun er fem år ældre end din datter?« lød det.

Og svaret kom også lige så prompte:

»Det er ikke det nemmeste, man kan gøre. Vi var begge klar over, at det ville blive vanskeligt og udfordrende. Men til sidst følte vi, at vi var det værd på grund af de følelser, vi har for hinanden.«

Parret har i dag to børn sammen, og skuespilleren indrømmer da også, at han er bekymret for at være en ældre far.

»På grund af aldersforskellen er jeg klar over, at jeg er en meget ældre far. Det bekymrer mig. Det gør mig urolig. Det gør mig trist at tænke på den tid, jeg ikke vil have med dem.«

»Men til syvende og sidst, hvis du finder nogen, som gør dig lykkelig, og du gør dem lykkelig, så må du gå efter det. Så det er det, vi bestemte os for at gøre, og jeg er så glad for, at vi gjorde det, for vi har nu denne vidunderlige familie.«