Glem EM, VM og OL. Bordtennisspilleren Michael Maze er for alvor kommet på dybt vand med dansesko på.

For bordtennisspilleren Michael Maze har de seneste fem dage været hårde på en måde, han aldrig har prøvet før.

Han har nemlig tilbragt timer i et træningslokale for at øve noget, der hverken har med bordtennisbolde eller baghånde at gøre.

Til gengæld har han skullet klemme sig ned i et par dansesko og lære ting som chassé og fatning, før det om lidt mere end to uger går løs i den nye sæson af "Vild med dans".

- Det er svært. Det er det virkelig. Det vidste jeg godt allerede inden, men det her bliver mit livs udfordring indtil videre. Jeg har ingen erfaring med dans eller noget som helst inden for den verden, siger Michael Maze, der har svært ved at pege på, hvad der er det sværeste.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det var det hele, men det er nok at skulle følge en rytme og tænke på hæl og tå. Og bare det at skulle have en holdning. Jeg er jo vant til at skulle stå helt modsat krummet ind over et bordtennisbord, så det kæmper vi en del med, forklarer han.

Til gengæld kan han mærke, at hans fysiske form hjælper ham.

- Jeg kan selvfølgelig også ende med en masse skavanker, men indtil videre er det hårdere rent mentalt end det er fysisk, siger han.

Det har hans partner, Mie Martha Moltke, også opdaget.

- Jeg kan tydeligt mærke, at han er sportsmand. Det ligger i hele måden, han går til opgaven på. Der er ikke noget med, at "åh, det er hårdt". Der er gåpåmod, og han bliver bare ved. Og det er virkelig rart. Men jeg er lidt udfordret af, at han er i bedre form, end jeg er, siger hun og griner.

Når TV2 blænder op for den nye sæson, skal Maze og Moltke kæmpe mod blandt andet bokseren Mikkel Kessler, sangerinden Anne Dorte Michelsen og skuespillerinden Neel Rønholt.

For Michael Maze er det en overvindelse at skulle dyste i noget, der ikke har med bordtennis at gøre.

- Jeg er jo vant til at beskæftige mig med noget, jeg er god til, og nu bruger jeg pludselig en hel masse timer på noget, jeg ikke kan finde ud af.

- Jeg synes, det er grænseoverskridende at skulle ind foran det meste af Danmarks befolkning og stå knivskarpt og prøve at sætte noget sammen, som jeg ikke er ekspert i, indrømmer han.

"Vild med dans" har premiere den 13. september på TV2.

/ritzau/