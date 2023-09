Er du til festival med god dansk musik, siddepladser og talks og kunst mellem koncerterne, så er der godt nyt fra det sydfynske.

Næste år får Langeland nemlig en ny musikfestival, som ingen ringere end Michael Falch står bag.

Det skriver TV 2 Fyn, som har talt med Malurt-forsangeren.

Den nye festival får navnet 'Nær', og er ifølge Falch en »poetisk musikfestival.«

Michael Falch er kommet på øen, siden han var ung, og i dag bor han der også selv.

Festivalen finder sted 6. – 7. september næste år på Broløkke Herregård.

Overskuddet fra begivenheden går til 'De vildeste fugle,' som Michael Falch og hans familie og venner også står bag.

Foreningen hjælper alkoholplagede børnefamilier.

»Det at kunne få en festival, hvor al overskud går til De Vildeste Fugle, er jo fuldkommen fantastisk for os. Hvis det ellers går godt, kan det hjælpe så mange familier med at komme videre,« siger Michael Falch til TV 2 Fyn.



Programmet ligger også allerede nogenlunde klar:

Gæsterne vil nemlig komme til at høre navne som blandt andre OH Land, Sebastian, Jonah Blacksmith, Peter Sommer, Lis Sørensen og LoveShop.