Hjemme hos 'Nybyggerne'-dommer Mette Helena Rasmussen er der højt til loftet – både når det kommer til opdragelse og indretning. Så da hendes børn under forårets lockdown pludselig krævede deres ret til at bestemme over indretningen på deres værelser, gav hun også efter, og deres selvstændighed og gåpåmod gjorde hende helt forelsket i dem på ny.

Hvilken del af dit hjem har den bedste historie?

»Mine børns værelser. Under lockdown satte min 13-årige datter, Villa Malou, sig for, at mine Retro Villa-tapeter var so last year, og hun insisterede på at dampe dem ned. Jeg kæmpede for mine originale vintagetapeter, men hun fightede for sin ret til selv at bestemme over sit værelse. Det var meget inspirerende – ikke kun for mig, men også for hendes lillebror, Johs, der også gik i gang med at brække sin højseng fra hinanden, kradse tapet ned, fuldspartle, filte og male sine vægge og gulv.«

»Nu har begge mine børn hvide, filtede vægge, og der er forbud mod kunst og billeder på deres værelser. Jeg elskede lockdown-tiden. Vi havde så uendeligt meget tid. Det føltes som en ekstra barsel, og jeg blev helt forelsket i mine børn på ny, mens de hver morgen stod op og arbejdede videre på deres indretningsprojekter.«

Blå bog Mette Helena Rasmussen, 39 år.

Indretningsekspert på ”Go’Morgen Danmark” og dommer på endnu en sæson af TV 2-programmet ”Nybyggerne”. Ved siden af driver hun virksomheden Retro Villa. Hun bor på Amager med sine to børn, Villa Malou på 13 og Johs på 8.



Hvordan kontrollerer man som mor sådan et projekt?

»Jeg kæmpede lidt. Ærligt talt. Jeg argumenterede for alt det, jeg syntes var så fint ved deres værelser. Men mine børn har masser af power, gåpåmod og holdninger, og de er meget selvstændige. Og det er alt det, jeg elsker dem for. Og så var der ingen vej tilbage. De er totalskadede af kunst og tapeter. De trænger til hvide vægge og orden. Og ligesom alle andre trænger de til at sætte deres præg på deres hjem, deres værelser. Og jo mere man er med i den proces og tager ejerskab, jo mere føler man sig hjemme.«

»Man skal som mor huske at nyde det, så længe man kan få lov til at gå og pussenusse og indrette sine børns værelser. Det varer ikke evigt. Og så skal man nyde at have sådan nogle små arbejdsomme, kraftfulde væsener i sin husstand, som selv sætter værelset i stand.«



Hvad giver det dig at være mor?

»Det er mit livs største og vigtigste opgave. Jeg føler mig nyttig og væsentlig. Og jeg får lov til at elske ubetinget. Jeg synes for det meste, det er sjovt at være mor. Jeg er meget imponeret og stolt over mine børn. Mine børn er meget forskellige, men de er begge skægge, kloge og meget frække. Det kan jeg virkelig godt lide ved dem. De er aldrig kedeligt selskab. Og de er stærke på mange måder.«

»Jeg har rejst med dem helt alene til Malaysia og Thailand, siden Johs var tre-fire år, og det har de klaret fantastisk flot – selvom jeg altid booker os ind på de billigste hostels, hvor det regner ind gennem taget, og vi har skullet sove tre i en dobbeltseng. Så plejer jeg at opgradere faciliteterne mod enden af rejsen, så vi ender på et femstjernet hotel. Jeg vil gerne give dem alle facetter af denne verden. Johs er meget nysgerrig og kreativ. Og Villa Malou samler og suger virkelig børn og mennesker til sig.«



Hvordan er du som mor?

»Jeg har været alene med mine børn de sidste syv år. Så jeg er meget mor – isoleret og ikke spejlet af en far – sådan tæt på. Mine børn har hver deres far. Jeg er sjov, sød, skør og også skrap i ny og næ. Nogle dage er jeg cool og rar og verdens bedste mor. Andre dage er jeg helt håbløs, åndssvag og idiotisk. Sådan er det vist at have en teenager i huset, og jeg øver mig i at være mor og især i at være mor til en teenager – og så læser jeg bøger som 'Din teenager er dit spejl' af Lotte Palsten for at have noget at støtte mig til. Ligesom jeg gerne tager imod et kursus på kommunen i parent management.«

»Jeg er dybt taknemmelig for, at vi bor i et land, hvor vi kan tilbyde forældre at blive klogere på dem selv og deres børn. Jeg er mor-typen, der elsker, når det flyder med kastanjer og pap, der skal bygges til en rumstation. Jeg bliver ikke bange for, at man leger med stearin og ild, og man må også godt spise foran fjernsynet. Man må gerne sove sammen med venner på en hverdag, i det hele taget er her højt til loftet, men man skal overholde aftaler, og man skal tale ordentligt til sin mor.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for Damerne.