Sommeren har stået på fest og farver i familien Blomsterberg, så firkløveret skal nyde hinanden derhjemme.

København. I år skal Mette Blomsterberg, hendes mand og parrets to døtre nyde den danske sommer hjemme, men alt kan stadig ændre sig, for familien er klar til spontane eventyr.

Her fortæller den 48-årige konditor, iværksætter og tv-vært, der er aktuel i "Sukkertoppen", om sin sommer:

Hvad skal du se?

- Jeg skal se min familie og min terrasse og sikkert også mine lår. De bliver altså lidt flottere, hvis de bliver lidt lysebrune.

Hvad skal du høre?

- Fuglefløjt. Vi skal faktisk bare være hjemme denne sommer. Måske finder vi på at tage ud på en eller anden lille dansk ø. Jeg aner det ikke, det bliver noget impulsivt.

- Jeg hører ikke lydbøger eller en bestemt slags musik, så i virkeligheden skal jeg måske bare høre lyden af en roséprop indimellem. Det kunne jeg godt forestille mig.

Hvad skal du spise?

- Noget let, veltillavet og sommerligt mad, gerne på grillen. Vi er alle sammen vilde med skaldyr og et godt, lille stykke kød - det kan være lidt lam - og så bare en ordentlig salat til, af hvad man nu har i køleskabet.

- Jeg synes, der er et eller andet uforpligtende over den måde at lave mad på, og det er præcis dét, sommeren kan.

Hvor skal du hen?

- Vi har besluttet os for at blive hjemme, fordi der sker så meget. Vores ældste datter, Laura, er lige blevet student, så der er fester og farver. Vores yngste datter, Maja, er netop kommet hjem fra efterskole, så hun har også bare brug for at blive hjemme og finde tilbage til sin hverdag.

- Vi har ikke nogen planer, men når det er sagt, kan vi stadig finde på hvad som helst.

Hvornår er det rigtig sommer for dig?

- Hvis vejret nu bare er venligt at holde tørt, så er det nærmest det eneste, jeg beder om. Nu skal vi jo også være herhjemme denne sommer, og der er ikke noget som at være i Danmark, når vi har sommervejr. Det er svært at finde noget magen til.

- Jeg bliver faktisk aldrig negativ over vejret. Jeg tænker nogle gange, når folk brokker sig over vejret: "Hvad vil du gøre ved det? Lev med det".

- Jeg var ude at løbe og bade med min bror i Øresund i morges. Det gør vi tre gange om ugen året rundt. Selv om det væltede ned, kunne det faktisk også et eller andet. Selv om det ikke var sjovt, at løbetøjet blev vådt, går det over igen, og så griner man lidt af det.

Hvad er dit bedste sommerferieminde?

- For mig er det mere et minde om barndommens sommer, hvor man gik i skole og fik sommerferie, i hvad der føltes som et halvt år.

- Måske er det, fordi man kun husker det gode. Hver dag, man vågnede, var det varmt - det er sikkert løgn, men sådan har jeg det. Duften af det lidt fugtige græs, bare tæer og alle isene, man kunne spise i hobetal. Følelsen af, at sommeren varede i det uendelige.

- Den følelse ville jeg nogle gange ønske, man kunne få lov til at få igen, når man er voksen. Det er lidt en skam, at man har kalenderuret, når man er voksen. "Nå, nu har vi allerede brugt fire dage".

Hvad er dit værste sommerferieminde?

- Min søde svigerinde, som jeg havde kendt, siden jeg var 11 år, døde 1. september 2007. Hun fik konstateret cancer og døde efter fem måneder. Det var så hårdt, både for vores lille familie og selvfølgelig især min brors familie.

- Min bror og svigerindes børn er mine nevøer. Vi havde en af drengene med på vores sommerferie. Selv om vi hyggede os, og det var dejligt, at vi kunne gøre noget for ham, lå det hele tiden i baghovedet.

- Min egen mor var også ret syg sideløbende med det. Hun døde året efter. Det var en forfærdelig sommer. Det var en meget barsk tid. Sådan er det for alle, der mister og har sådanne ting tæt inde på livet. Hold op, hvor er det godt, at man har hinanden i de perioder.

Hvornår er den danske sommer bedst?

- Når solen skinner, man har fri og de lange sommeraftener - de kan noget. I den periode kan man nærmest tillade sig at regne med, at det bliver godt vejr og kan planlægge frem og aftale, at man mødes om et par dage med en madkurv, tage ud til vandet, sidde i sandet og måske bade lidt.

- Jeg tror også, det kan noget, fordi vi ikke har sommervejr hele tiden. Hvis man boede et sted, hvor solen skinnede hele tiden, tror jeg ikke, man ville sætte pris på det. Jeg holder faktisk meget af alle de årstider, vi har.

