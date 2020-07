Man siger, at køkkenet er husets hjerte. Sådan er det også for den kendte konditorconnaisseur på flere måder.

Hun faldt øjeblikkeligt i sukkerskålen, da hun i ottende klasse var i erhvervspraktik hos en konditor. Siden har Mette Blomsterberg gjort søde sager til sin levevej.

Men der er ikke meget sukkersødt over vejen dertil for den kendte konditor, der runder 50 år den 20. juli.

- Noget er gået skidegodt, andet mindre, præcis som livet er. Når det er sagt, er jeg et godt sted i livet. Følger man sit hjerte, tror jeg ikke, man sidder tilbage og føler sig gammel. Sådan har jeg det i hvert fald.

- Jeg har prøvet alt muligt, set alt muligt, hørt alt muligt, siet noget fra og valgt noget til, og det har gjort mig afklaret. Så der er ikke noget at frygte ved at blive ældre. Eller jo - kun hvis man ikke føler, man har fået noget ud af livet.

Mette Blomsterberg er opvokset i Helsingør med sine forældre, som begge var selvstændige, og sine tre storebrødre.

Trods forældrenes travle liv blev der sat hjemmelavet mad på bordet hver dag, og det var allerede der, passionen blev bagt.

Mens mange andre i skolen ikke anede, hvad de skulle være, når de blev store, stod det klart for Mette Blomsterberg.

Det var i køkkenet, hun fandt opskriften på sin fremtid.

Det var ikke bare at kreere smagfulde mundstykker ud af et dusin æg, et kilo sukker, en vaniljestang og masser af mel.

Det var også jargonen og nerven - og de til tider omvendte arbejdstider, hvor hun snørede forklædet på, når de fleste andre stadig lå under dynen.

I 1990 blev Mette Blomsterberg udlært konditor fra Kransekagehuset i København og kom derefter ind på Den Kongelige Skydebane Sølyst som chefkonditor.

Efter fem år slog hun dørene op til sit helt sted som forpagter af Ny Carlsberg Glyptotekets café. Samme år delte hun første gang ud af sin passion på tv i "Meyers Køkken" og "Go' Morgen Danmark".

- Jeg har altid elsket at formidle. Når vi havde demoaftener i min læretid, var det altid mig, der blev hevet frem, så tv tændte seriøst noget i mig, fortæller hun.

- "Tænk nu, hvis jeg kunne få dig til at blive bare lidt bedre i køkkenet". Den tanke har fyldt mig op lige siden. Jeg bliver så glad, hver gang folk fortæller, at de har prøvet opskrifter eller teknikker af.

Det plantede også det første frø til programmerne "Det søde liv" - senere kom så "Kongerigets kager", "Price & Blomsterberg", "Den store bagedyst" og "Sukkertoppen" - men der gik en del år, inden idéen om "Det søde liv" var hævet op.

Missionen blev at få børn med i køkkenet, og efter mange, lange snakke med sin mand, gik programmerne i luften med parrets to piger, Maja og Laura.

- Det er nok det, jeg professionelt er allermest stolt af - at have inspireret til at bage og endda sammen med børn. Selvfølgelig hev mine unger håret ud af hinanden en gang imellem under optagelserne, men så var det jo godt, at det kunne klippes ud, griner hun.

- Jeg er selv vokset op med at være med i køkkenet, og det har jeg videreført. I en travl hverdag, hvor man alligevel skal lave mad, hvorfor så ikke sætte ungerne i køkkenvasken og lade dem lege med kartofler og gulerødder i stedet for legetøj, siger hun.

I dag er Maja og Laura henholdsvis 17 og 21 år gamle.

Den ældste er flyttet hjemmefra, mens Maja skal i 3.g efter sommerferien.

- Min base er min benzin, mit dope. Jeg elsker mit hjem, og det er her, jeg lader op. Jeg er virkelig et hjemmemenneske og mor med stort M.

- Bare det at have boller i ovnen kan gøre mig glad. Mange tror, jeg kun laver vilde kreationer. Det gør jeg overhovedet ikke. Det er ikke sofistikeret, forfinet eller kager i fire etager - det gider jeg da ikke, når jeg har fri. Der er jeg husmor - og skidestolt af at være det.

Privat er Mette Blomsterberg på 23. år gift med Henrik, som også arbejder i hendes virksomhed.

De kendte hinanden fra fitnesscentret i Nivå, men fandt først sammen nogle år efter, da de mødte hinanden i byen.

- Det er tit, jeg er til salg, og det er tit, at Henrik er til salg - sådan er det at være tætte. Når man har kendt hinanden så længe, er der en masse ting, man elsker, og noget, hvor man tænker: "For helvede, det kommer jeg til at leve i", så hold ud, hold i og hold af.

- Det er ikke kun sjovt, selvfølgelig er det ikke det, men med den indstilling og accepten af hinandens forskelligheder, er det okay at rive hovedet af hinanden engang imellem, fordi man ved, at man finder hjem igen. Som med alt andet i livet, er det ikke kun sjovt. Det lærte jeg ret tidligt.

Mette Blomsterbergs forældre blev skilt, da hun var seks, og det var livsomvæltende for familien.

Den dag i dag har hun ikke længere kontakt til sin far.

Hendes højtelskede mor døde efter et årelangt sygdomsforløb for ti år siden. Året forinden havde hun mistet sin unge svigerinde.

For blot et par måneder siden døde en af hendes brødre af mange hårde år med alkohol.

- Det gør så ondt se dem, man elsker, have det ad helvedes til. Når man mister dem, forsvinder smerten af at være magtesløs, men bliver erstattet af en anden smerte. Sådan er livet desværre også. Jeg ville ønske, man kunne være det foruden. Men det kan man jo ikke.

- Jeg ønsker ikke, at nogen bliver udsat for ulykker eller tab, men det giver et realistisk billede af, hvad der venter, for der er ikke noget, der kun er godt, siger hun og tilføjer efter et par sekunder:

- Det er det kun måske, hvis ikke man tør satse noget.

At gifte sig er et sats, at få børn er et sats, og at springe ud som selvstændig er et sats.

For halvandet år siden gik Mette Blomsterberg og manden konkurs med deres café.

Konkursbegæringen blev indgivet samme dag som den fatale togulykke på Storebæltsbroen, som kostede otte mennesker livet.

- Det er helt uden sammenligning, men bare for at sige: Slap af - ingen døde af caféens konkurs, og det skal man huske sig selv på. Beslutningen var fornuftig, men skideærgerlig. En erfaring og vi er videre.

- Det var en dyr drøm, der ikke gik, men en succes at have gjort noget, man troede på. Det har også gjort, at jeg har fået mere tid til at lave andre ting.

Mette Blomsterberg har netop færdiggjort sin 11. bog, hun har sit eget sortiment af bage- og køkkenudstyr, og så har hun skrevet nye foredrag om arbejdsglæde.

For den har altid været hendes drivkraft.

Også da hun havde så travlt, at hun brækkede sig i skraldespanden på vej ud til et foredrag, og nogle gange stadig spørger Henrik, om en faktura nu er sendt, mens hun står over aftensmaden.

- Det har udfordret vores ægteskab engang imellem. Men det fylder at have en drift.

- Jeg slapper af i køkkenet, uanset hvor travlt jeg har. Mit køkken er min psykolog, og sådan har det altid været.

2020 er begivenhedsrigt for Mette Blomsterberg.

Det er præcis 30 år siden, at hun blev udlært konditor, og så fylder hun som bekendt 50.

En alder, som ifølge den kendte kageconnaisseur passer "skidegodt".

- Jeg ser det ikke som nogen skillelinje, Jeg vil stadigvæk være et fjollehoved, mor med stort M og elske mit arbejde. Og så har jeg altid været meget realistisk omkring at blive ældre.

- Jeg troede, jeg blev ramt af en midtvejskrise, da jeg fyldte 40. Jeg havde planlagt stor fest og var så parat. Men da min mand spurgte, hvad jeg havde lyst til at lave på selve dagen, stortudede jeg pludselig. Jeg tænkte: "Det kan simpelthen ikke passe!" Mig, der troede, jeg var helt 10-4 med min alder.

- Da Henrik spurgte, hvad der var galt, brød jeg sammen: "Jeg savner min mor". Jeg havde lige mistet hende. Så det handlede ikke om løse lår og lange bryster.

Mette Blomsterberg har det godt, der hvor hun står. Også når livet engang imellem falder sammen som en souffle.

- Jeg har store, voksne børn, jeg er glad, vi er sunde og raske, vi bor dejligt og har prøvet mærkelige og sjove ting i livet. Der er en tid til alting, og hvis livet ikke havde udviklet sig undervejs, havde jeg jo fejlet.

- Så alt er jo i virkeligheden sådan, som det skal være.

