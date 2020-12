Den populære komiker træder ind som barselsvikar, når "X Factors" liveshows går i luften 26. februar.

Det er ved at være lige oppe over for den højgravide tv-vært Sofie Linde, som venter endnu en datter med sin celebre gemal, DR-værten Joakim Ingversen.

Derfor er det den fremadstormende komiker Melvin Kakooza, som byder seerne, deltagerne og dommertrioen bestående af Oh Land, Thomas Blachman og dj'en Martin Jensen velkommen til årets liveshows i "X Factor", som går i luften fra den 26. februar.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

- Sofie har sagt, at jeg bare skal være mig selv og sørge for at gøre det til mit og nyde øjeblikket, så det har jeg tænkt mig, siger Melvin Kakooza i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Min vigtigste opgave er at være en god tovholder på det hele og sørge for god stemning i studiet, så deltagerne føler sig trygge. Jeg glæder mig til at stå på scenen og byde velkommen til de store talenter og føre familien Danmark igennem et godt program, lyder det fra den 29-årige stjerne.

Auditionrunderne og udskillelsesforløbet for at finde finalisterne, der går videre til de eftertragtede liveshows, er allerede optaget. Så når "X Factor" får premiere den 1. januar, er det med Sofie Linde som værtinde.

Den 26. februar overtager Melvin Kakooza så stafetten, når "X Factors" liveshows løber af stablen.

Melvin Kakoozas kometkarriere begyndte i 2017 med en sejr ved DM i standup.

Siden har han hittet som deltager i quizprogrammet "Stormester" på TV2, været vært på Gaffa-prisen og står både bag og foran kameraet på populære programmer som "Helt sort", "Gæsten og Hesten" og Xee-serien "Sunday".

Ifølge TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, kunne man ikke have fundet en bedre barselsvikar end ham.

- Der er ingen tvivl om, at Melvin har et helt særligt talent for at underholde, og så har han et stort nærvær, som er utrolig vigtigt på et program som "X Factor", hvor alt kan ske, siger Dorte Borregaard i pressemeddelelsen.

Da Sofie Linde for godt tre år siden ventede sin første datter, Trine, trådte hendes mand, Joakim Ingversen, ind som barselsvikar for sin celebre kone.

Dengang var de begge ansat på DR, som sendte "X Factor", der som bekendt siden er blevet overtaget af TV2.

/ritzau/