I et Instagram-opslag siger komikeren tak for folks søde beskeder. Han har fokus på at blive frisk igen.

Tv-vært og komiker Melvin Kakooza blev tidligere på året ramt af en hjernetumor, som han blev opereret for.

Siden har der været stille på hans sociale medier, men tirsdag brød den 29-årige komiker stilheden.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg havde set frem til at være en del af "X Factor" i år, men skæbnen ville det anderledes.

Sådan indleder han sit Instagram-opslag.

Bare fire dage før at han skulle have været vært på "X Factor" som barselsvikar for vært Sofie Linde, blev det meldt ud, at han havde haft en godartet tumor i baghovedet.

Da nyheden blev offentliggjort, var tumoren allerede bortopereret.

Den populære komiker takker for de mange hilsner og blomster i sit opslag, hvor han sidder i hospitalstøj og viser en opadvendt tommelfinger.

- Det har været noget af en omgang, men jeg vil gerne lige tage tiden til at takke jer for alle de søde beskeder, jeg har modtaget, skriver han og fortsætter:

- Jeg har fået sendt billeder af mit hjem, som mest af alt ligner en botanisk have med alle de blomster, jeg har modtaget.

Komikeren afslutter sin hilsen med "Vi ses snart" og en smiley og et hjerte og skriver, at han har fokus på at komme 100 procent ovenpå igen.

Den rutinerede vært Lise Rønne trådte til med kort varsel, da Melvin Kakooza måtte melde fra som vært til musikkonkurrencen, der sendes fredag aften på TV2.

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/CNCiY4Gl6n9/?igshid=1azycbao2nhd9

/ritzau/