Til april bliver det britiske kongehus et medlem rigere, når hertuginde Meghan og prins Harry bliver forældre.

Det er dog fortsat en hemmelighed, hvilket køn den royale baby har, men det kommer måske heller ikke til at spille så stor en rolle.

Ifølge Vanity Fair har Meghan Markle nemlig luftet tanker om at opdrage sit barn kønsneutralt.

Det skulle hertuginden have fortalt sine veninder ved et babyshower i New York for nylig.

Her skulle det også være kommet frem, at hun venter en søn.

Det er dog ikke blevet bekræftet fra officielt hold.

Meghan Markle skulle angiveligt have fortalt sine veninder, at hende og prins Harry vil opdrage deres kommende barn med et flydende forhold til køn.

Det vil sige, at barneværelset ikke nødvendigvis bliver fyldt med biler og våben, hvis rygterne om, at det bliver en dreng, viser sig at være rigtige.

Her ses prins William og hertuginde Kate med deres to børn, prins George og prinsesse Charlotte. Foto: FD Vis mere Her ses prins William og hertuginde Kate med deres to børn, prins George og prinsesse Charlotte. Foto: FD

Hertuginden skulle også have planer om at male børneværelset i grå og hvide farver, som betragtes som neutrale i modsætning til blå og lyserød.

Det britiske kongehus har i forvejen tre små børn løbende rundt på de royale gange, når familien er samlet.

Prins William og Hertuginde Kate har børnene prins George, prinsesse Charlott og prins Louis.

De optræder ofte i traditionelt drenge- og pigetøj i farver, der hører sig til den mere konservative opfattelse af køn.