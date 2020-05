Det er to år siden parrets brudevals, men alt har ikke været en dans på roser.

- Vi glæder os til at få en ekstra holdspiller.

Sådan lød det fra en forelsket prins Harry, da han præsenterede verdenspressen for sin forlovede, den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle, i efteråret 2017 - godt et halvt år inden at parret giftede sig i St. George's Chapel nær slottet Windsor Castle vest for Storbritanniens hovedstad, London, for præcis to år siden den 19. maj.

Men siden har de trukket sig tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Parret mødte hinanden i sommeren 2016 på en blind date sat op af en fælles bekendt. Efter to dates i London inviterede prins Harry hende med til Botswana i Afrika.

Samme år bekræftede han sit forhold til Suits-stjernen, da han langede ud efter de britiske tabloidmedier for at udsætte hende for sexisme og racisme.

Af den grund udsendte det britiske kongehus i november 2016 en pressemeddelelse, hvori prinsen appellerede medierne om at lade parret og Markles nærmeste være i fred.

Parret havde i begyndelsen et langdistanceforhold. Hun boede i den canadiske storby Toronto, hvor Suits-optagelserne fandt sted, mens han havde sine royale forpligtelser i Storbritannien.

Efter halvandet års forhold faldt prinsen på knæ med en ring bestående af en stor diamant fra Botswana og to mindre diamanter fra sin afdøde mor prinsesse Dianas juvelsamling en aften på Kensington Palace, mens parret var ved at stege kylling.

- Jeg forelskede mig i Meghan utroligt hurtigt. Stjernerne stod lige, og alt var på en eller anden måde perfekt, sagde prins Harry i det efterfølgende forlovelsesinterview.

Der fortalte parret også, at familien glædede sig, men det blev startskuddet på en turbulent tid.

Hendes far, Thomas Markle, meldte afbud kort inden brylluppet grundet hjerteproblemer. Forinden var han kommet i vælten for at medvirke i en række opstillede paparazzifotos og for at være åbenmundet.

Så Meghan måtte gå halvvejen til alters alene, hvorefter hendes svigerfar, prins Charles, ventede og fulgte hende helt op til prins Harry.

Den 19. maj trådte hun ind i St. George's Chapel som amerikansk skuespillerinde og ud som britisk hertuginde.

Vielsen blev tv-transmitteret verden over, og blandt de celebre gæster var blandt andre talkshowværten Oprah Winfrey, Hollywood-stjernen George Clooney og fodboldikonet David Beckham.

Senere samme år blev det annonceret, at Meghan var gravid, og cirka et år efter brylluppet kom sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor til verden.

Fødslen blev noget utraditionelt annonceret på parrets officielle Instagram-profil, men et par dage senere stod det lille trekløver frem.

- Det er magisk, og det er så vidunderligt. Jeg har de to bedste drenge i hele verden, så jeg er så lykkelig, lød det fra Meghan.

Kort tid efter bristede babyboblen, for en verserende konflikt mellem parret og især de britiske tabloidmedier begyndte at eskalere.

Aflytninger og offentliggjorte breve og sms'er ryddede forsiderne, og det konstante pres var voldsomt, fortalte Meghan i et følelsesladet interview i en dokumentar.

- Enhver kvinde - især når de er gravide - er meget sårbar, og derfor var det en stor udfordring, sagde hun tydeligt berørt.

2020 begyndte med et brag, som sendte chokbølger gennem de kongelige gemakker.

Parret bekendtgjorde, at det ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Udmeldingen kom bag på den 94-årige monark, dronning Elizabeth, som straks indkaldte familien til krisemøde for at forhandle vilkårene for aftrædelsen på plads.

- Selv om vi havde foretrukket, at de forblev fuldbyrdede medlemmer af den royale familie, respekterer og forstår vi deres ønske om at leve et mere selvstændigt liv som familie, imens de forbliver en værdsat del af min familie, sagde dronning Elizabeth efterfølgende i en erklæring.

Under og efter "Megxit", som aftrædelsen blev døbt i medierne, flyttede familien kortvarigt til Canada, men er i dag bosat i den amerikanske delstat Californien, hvor hertuginden er opvokset.

Med aftrædelsen har prins Harry, hertuginde Meghan og Archie frasagt sig deres royale titler af Hans og Hendes Kongelige Højhed.

Prins Harry forbliver i arvefølgen til den britiske trone som nummer seks, og det samme gør Archie, som er den syvende i arvefølgen.

/ritzau/